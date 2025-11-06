JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Frederick Wild sprach am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung von einer "beeindruckenden Wiederbelebung des Bruttowarenvolumens und des Umsatzwachstums", das sich offenbar über alle Regionen und Segmente erstrecke. Der Umsatzstärke gegenüber stehe aber eine enttäuschende Bruttomarge, wobei die Verwässerung durch die About-You-Übernahme ihre Auswirkungen habe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,51 % und einem Kurs von 24,15EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was eine Steigerung von +26,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer