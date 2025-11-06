    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Frederick Wild sprach am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung von einer "beeindruckenden Wiederbelebung des Bruttowarenvolumens und des Umsatzwachstums", das sich offenbar über alle Regionen und Segmente erstrecke. Der Umsatzstärke gegenüber stehe aber eine enttäuschende Bruttomarge, wobei die Verwässerung durch die About-You-Übernahme ihre Auswirkungen habe./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,51 % und einem Kurs von 24,15EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Frederick Wild
    Analysiertes Unternehmen: Zalando
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 31
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


