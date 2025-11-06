JEFFERIES stuft SGL Carbon auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Kohlefaser-Spezialisten am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Free Cashflow sei nach neun Monaten positiv, was durch eine disziplinierte Kostenkontrolle und reduzierte Investitionen begünstigt worden sei./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,49 % und einem Kurs von 3,13EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,50

Kursziel alt: 3,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

