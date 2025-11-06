Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %

Der MDAX steht bei 29.176,28 PKT und verliert bisher -0,98 %. Top-Werte: Rational +6,83 %, AIXTRON +3,04 %, Nordex +1,34 % Flop-Werte: HelloFresh -14,07 %, AUTO1 Group -10,30 %, Lanxess -9,71 %

Der DAX steht bei 23.954,55 PKT und verliert bisher -0,58 %. Top-Werte: DHL Group +5,80 %, Zalando +2,90 %, adidas +1,23 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -3,44 %, Siemens Energy -3,06 %, Commerzbank -2,82 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:51) bei 3.556,21 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +14,86 %, AIXTRON +3,04 %, SMA Solar Technology +1,95 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -2,48 %, HENSOLDT -2,47 %, Nemetschek -1,98 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.648,31 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: DHL Group +5,80 %, Prosus Registered (N) +1,50 %, adidas +1,23 %

Flop-Werte: Schneider Electric -3,44 %, Siemens Energy -3,06 %, Deutsche Boerse -1,73 %

Der ATX steht bei 4.780,33 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: voestalpine +2,82 %, Verbund Akt.(A) +1,26 %, EVN +1,04 %

Flop-Werte: Lenzing -6,04 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,31 %, Raiffeisen Bank International -1,64 %

Der SMI bewegt sich bei 12.297,28 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: Swisscom +1,54 %, Givaudan +0,03 %, Logitech International -0,02 %

Flop-Werte: Amrize -3,05 %, Zurich Insurance Group -2,36 %, Holcim -2,25 %

Der CAC 40 steht bei 8.027,88 PKT und verliert bisher -0,67 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +5,33 %, Veolia Environnement +1,87 %, Publicis Groupe +0,94 %

Flop-Werte: LEGRAND -11,46 %, Schneider Electric -3,44 %, Dassault Systemes -1,24 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.742,13 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,67 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,23 %, AstraZeneca +0,71 %

Flop-Werte: Skanska (B) -4,64 %, ABB -1,98 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,47 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.950,00 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: Viohalco +2,11 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,53 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,49 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,64 %, Jumbo -0,98 %, Public Power -0,97 %