    Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.954,55 PKT und verliert bisher -0,58 %.
    Top-Werte: DHL Group +5,80 %, Zalando +2,90 %, adidas +1,23 %
    Flop-Werte: Heidelberg Materials -3,44 %, Siemens Energy -3,06 %, Commerzbank -2,82 %

    Der MDAX steht bei 29.176,28 PKT und verliert bisher -0,98 %.
    Top-Werte: Rational +6,83 %, AIXTRON +3,04 %, Nordex +1,34 %
    Flop-Werte: HelloFresh -14,07 %, AUTO1 Group -10,30 %, Lanxess -9,71 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:51) bei 3.556,21 PKT und fällt um -0,59 %.
    Top-Werte: SUESS MicroTec +14,86 %, AIXTRON +3,04 %, SMA Solar Technology +1,95 %
    Flop-Werte: Elmos Semiconductor -2,48 %, HENSOLDT -2,47 %, Nemetschek -1,98 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.648,31 PKT und fällt um -0,59 %.
    Top-Werte: DHL Group +5,80 %, Prosus Registered (N) +1,50 %, adidas +1,23 %
    Flop-Werte: Schneider Electric -3,44 %, Siemens Energy -3,06 %, Deutsche Boerse -1,73 %

    Der ATX steht bei 4.780,33 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
    Top-Werte: voestalpine +2,82 %, Verbund Akt.(A) +1,26 %, EVN +1,04 %
    Flop-Werte: Lenzing -6,04 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,31 %, Raiffeisen Bank International -1,64 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.297,28 PKT und fällt um -0,59 %.
    Top-Werte: Swisscom +1,54 %, Givaudan +0,03 %, Logitech International -0,02 %
    Flop-Werte: Amrize -3,05 %, Zurich Insurance Group -2,36 %, Holcim -2,25 %

    Der CAC 40 steht bei 8.027,88 PKT und verliert bisher -0,67 %.
    Top-Werte: ArcelorMittal +5,33 %, Veolia Environnement +1,87 %, Publicis Groupe +0,94 %
    Flop-Werte: LEGRAND -11,46 %, Schneider Electric -3,44 %, Dassault Systemes -1,24 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.742,13 PKT und fällt um -0,01 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,67 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,23 %, AstraZeneca +0,71 %
    Flop-Werte: Skanska (B) -4,64 %, ABB -1,98 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,47 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.950,00 PKT und steigt um +1,02 %.
    Top-Werte: Viohalco +2,11 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,53 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,49 %
    Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,64 %, Jumbo -0,98 %, Public Power -0,97 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
