    AKTIE IM FOKUS

    Short-Attacke setzt Hellofresh-Aktien unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh-Kursverluste weiten sich aus, -13% am Donnerstag.
    • Short-Attacke eines spekulativen Anlegers als Auslöser.
    • Aktien auf tiefstem Stand seit August, MDax-Schlusslicht.
    AKTIE IM FOKUS - Short-Attacke setzt Hellofresh-Aktien unter Druck
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die kräftigen Kursverluste von Hellofresh vom Vortag haben sich am Donnerstag ausgeweitet. Auslöser der prozentual zweistelligen Verluste war eine sogenannte Short-Attacke eines spekulativen Anlegers.

    Sogenannte Short-Seller verkaufen geliehene Aktien am Markt und wetten so auf einen fallenden Kurs. Sinkt der Kurs, kaufen sie die Aktien zu einem niedrigeren Preis zurück und streichen die Kursdifferenz als Gewinn ein.

    Die Papiere des Essenslieferanten sackten am Donnerstagvormittag um fast 13 Prozent auf 5,486 Euro ab und fielen auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres. Sie waren das Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Börsentitel. Bereits am Vortag waren sie um knapp neun Prozent gefallen./bek/jha/

    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 29.206 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -14,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +73,79 %/+56,41 % bedeutet.




    Autor
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
