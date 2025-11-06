AKTIE IM FOKUS
Short-Attacke setzt Hellofresh-Aktien unter Druck
- Hellofresh-Kursverluste weiten sich aus, -13% am Donnerstag.
- Short-Attacke eines spekulativen Anlegers als Auslöser.
- Aktien auf tiefstem Stand seit August, MDax-Schlusslicht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die kräftigen Kursverluste von Hellofresh vom Vortag haben sich am Donnerstag ausgeweitet. Auslöser der prozentual zweistelligen Verluste war eine sogenannte Short-Attacke eines spekulativen Anlegers.
Sogenannte Short-Seller verkaufen geliehene Aktien am Markt und wetten so auf einen fallenden Kurs. Sinkt der Kurs, kaufen sie die Aktien zu einem niedrigeren Preis zurück und streichen die Kursdifferenz als Gewinn ein.
Die Papiere des Essenslieferanten sackten am Donnerstagvormittag um fast 13 Prozent auf 5,486 Euro ab und fielen auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres. Sie waren das Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Börsentitel. Bereits am Vortag waren sie um knapp neun Prozent gefallen./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 29.206 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -14,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,94 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +73,79 %/+56,41 % bedeutet.
Hier die Zahlen für August 2025:
Factor scheint Hellofresh in den USA bezüglich des - vermutlich größtenteils durch Werbemaßnahmen generierten - Webtraffics nun dauerhaft überholt zu haben. Der Konkurrent Homechef scheint in den letzten Monaten wieder etwas Boden verloren zu haben.
Bei Goodchop sieht man das gleiche Spiel wie vor ein paar Jahren zwischen Factor und Freshly (die inzwischen vom Markt verschwunden sind): man hat den bisherigen Marktführer Butcherbox beim Webtraffic überholt, dieser wird es aktuell wohl schwer haben, weiteres Wachstum zu generieren. Zum Vergleich: vor zweieinhalb Jahren lag Goodchop noch auf dem Niveau von CrowdCow.
Mich persönlich überrascht das ein bisschen. Es wirkt gerade so, als ob man in den USA wieder verstärkt Gas gibt - und das eigentlich in allen Bereichen: Kochboxen, Ready-to-eat und bei Goodchop. Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen...
Wo ich eine andere Meinung habe: "Geld verdienen" und dann ein operatives Ergebnis oder Ergebnis nach Steuern zitieren passt nicht. Ob man Geld verdient hat sieht man in der CF-Rechnung und nicht in der Bilanz oder GuV. V.a. sprichst du dann absolut richtigerweise das Thema "Dividenden" an. Woraus werden denn Dividenden bezahlt? Nicht aus dem operativen Ergebnis oder aus dem EBITDA oder AEBITDA oder EBIT oder dem net income, sondern eben aus dem FCF. HF könnte problemlos in vermutlich 2 Jahren eine Dividende zahlen (Geld fließt ja jetzt auch schon über das ARP zurück an die Aktionäre). Ob sie eine Dividende zahlen wird man aber sehen, hängt auch davon ob, wieviel man in Good Chop, Pets Table, Roll-out Factor etc. noch investieren möchte oder ob man bereits früher einen "stabilen Gleichgewichts-Zustand" anvisiert und auf "(sehr?) hohem Niveau" dann einfach vor sich hin lebt ohne größere Invests und Wachstum aber mit massiver Cash-Generierung. Denke das ist aber noch zu früh zum Beurteilen... das weiß vermutlich ja HF selbst noch nicht ob jemals z.B. ein Good Chop auf Länder in Europa ausgerollt werden soll.