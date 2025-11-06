ArcelorMittal steigen deutlich nach Quartalszahlen

Zudem sei der Ausblick auf das kommende Jahr von Zuversicht geprägt. Kurzfristig bleibe die Lage unterdessen schwierig und der Gegenwind durch Zölle halte an./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,84 % und einem Kurs von 34,41 auf Tradegate (06. November 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,94 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,24 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -21,74 %/+4,35 % bedeutet.