    AKTIE IM FOKUS

    ArcelorMittal steigen deutlich nach Quartalszahlen

    • ArcelorMittal-Aktien steigen um fünf Prozent.
    • Kursziel: Mehrjahreshoch bei 35 Euro in Sicht.
    • Analysten sehen Stabilisierung, Ausblick optimistisch.
    PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von ArcelorMittal haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Stahlwert fünf Prozent. Damit nahm die Aktie wieder Kurs auf das Mehrjahreshoch im Bereich von 35 Euro.

    Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen zwar von Zahlen zum dritten Quartal, die den Erwartungen lediglich entsprochen hätten, verwiesen aber auf Signale der Stabilisierung.

    Zudem sei der Ausblick auf das kommende Jahr von Zuversicht geprägt. Kurzfristig bleibe die Lage unterdessen schwierig und der Gegenwind durch Zölle halte an./mf/mis

    ArcelorMittal

    +6,12 %
    -2,95 %
    -0,94 %
    +21,18 %
    +40,53 %
    +38,14 %
    +165,41 %
    +179,26 %
    -49,57 %
    ISIN:LU1598757687WKN:A2DRTZ

     

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,84 % und einem Kurs von 34,41 auf Tradegate (06. November 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,24 Mrd..

    ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -21,74 %/+4,35 % bedeutet.




