Der Guide MICHELIN erweitert seine globale Präsenz mit der Ankunft in "Aotearoa" (Neuseeland) (FOTO)
- Der Start in "Aotearoa" (Neuseeland) markiert die erste Expansion des Guide
MICHELIN nach Ozeanien.
- Das Team der MICHELIN Guide Inspektor:innen ist bereits vor Ort und bereitet
die Restaurant-Auswahl für Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown
vor.
- Die erste Auswahl wird 2026 vorgestellt.
MICHELIN freut sich, die Einführung des Guide MICHELIN in "Aotearoa"
(Neuseeland) bekannt zu geben - ein historischer Schritt, der zugleich die erste
Expansion des renommierten Restaurantführers nach Ozeanien markiert. Die
Erstausgabe wird vier lebendige kulinarische Destinationen umfassen: Auckland,
Wellington, Christchurch und Queenstown.
MICHELIN freut sich, die Einführung des Guide MICHELIN in "Aotearoa"
(Neuseeland) bekannt zu geben - ein historischer Schritt, der zugleich die erste
Expansion des renommierten Restaurantführers nach Ozeanien markiert. Die
Erstausgabe wird vier lebendige kulinarische Destinationen umfassen: Auckland,
Wellington, Christchurch und Queenstown.
Die Auswahl der Restaurants ist bereits in vollem Gange. Das Team der MICHELIN
Guide Inspektor:innen reist derzeit anonym durch das Land, um die besten
Restaurants zu identifizieren, die den einzigartigen kulinarischen Charakter der
vier Städte widerspiegeln. Die offizielle Bekanntgabe der Auswahl ist für Mitte
2026 geplant.
Gwendal Poullennec , International Director Guide MICHELIN , erklärt:
"Wir freuen uns außerordentlich, den Guide MICHELIN erstmals nach "Aotearoa"
(Neuseeland) zu bringen. Das Land bietet eine reiche und vielfältige
kulinarische Landschaft, geprägt vom indigenen Maori-Erbe, pazifischen
Einflüssen und einer neuen Generation von Köch:innen, die lokale Produkte mit
Kreativität und Leidenschaft in Szene setzen. Indem wir die außergewöhnlichen
Restaurants in Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown in den Fokus
rücken, möchten wir der Welt die einzigartigen Aromen und Talente vorstellen,
die Neuseeland zu einem so spannenden gastronomischen Reiseziel machen."
Die Expansion des Guide MICHELIN nach "Aotearoa" (Neuseeland) wird durch die
wertvolle Unterstützung von Tourism New Zealand ermöglicht.
Louise Upston , Neuseelands Ministerin für Tourismus und Gastgewerbe , sagt:
"Diese Anerkennung ist mehr als ein Erfolg für unsere Köch:innen und
Winzer:innen. Sie ist ein Triumph für den gesamten Gastgewerbe- und
Tourismussektor. Sie würdigt das unglaubliche Engagement und Talent der
Menschen, die Tag für Tag unsere kulinarischen Erlebnisse mit Leben erfüllen."
René de Monchy , Chief Executive Tourism New Zealand , ergänzt:
"Wir sind unglaublich stolz auf unsere lebendige Food- und Beverage-Szene, und
es ist großartig, dass sie nun durch den renommierten Guide MICHELIN auf der
internationalen Bühne strahlt. Diese Auszeichnung feiert nicht nur unsere
kulinarische Exzellenz, sondern zeigt auch, dass Neuseeland ein Reiseziel ist,
