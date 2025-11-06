Der Guide MICHELIN erweitert seine globale Präsenz mit der Ankunft in "Aotearoa" (Neuseeland) (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Der Start in "Aotearoa" (Neuseeland) markiert die erste Expansion des Guide

MICHELIN nach Ozeanien.

- Das Team der MICHELIN Guide Inspektor:innen ist bereits vor Ort und bereitet

die Restaurant-Auswahl für Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown

vor.

- Die erste Auswahl wird 2026 vorgestellt.



MICHELIN freut sich, die Einführung des Guide MICHELIN in "Aotearoa"

(Neuseeland) bekannt zu geben - ein historischer Schritt, der zugleich die erste

Expansion des renommierten Restaurantführers nach Ozeanien markiert. Die

Erstausgabe wird vier lebendige kulinarische Destinationen umfassen: Auckland,

Wellington, Christchurch und Queenstown.





Die Auswahl der Restaurants ist bereits in vollem Gange. Das Team der MICHELINGuide Inspektor:innen reist derzeit anonym durch das Land, um die bestenRestaurants zu identifizieren, die den einzigartigen kulinarischen Charakter dervier Städte widerspiegeln. Die offizielle Bekanntgabe der Auswahl ist für Mitte2026 geplant.Gwendal Poullennec , International Director Guide MICHELIN , erklärt:"Wir freuen uns außerordentlich, den Guide MICHELIN erstmals nach "Aotearoa"(Neuseeland) zu bringen. Das Land bietet eine reiche und vielfältigekulinarische Landschaft, geprägt vom indigenen Maori-Erbe, pazifischenEinflüssen und einer neuen Generation von Köch:innen, die lokale Produkte mitKreativität und Leidenschaft in Szene setzen. Indem wir die außergewöhnlichenRestaurants in Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown in den Fokusrücken, möchten wir der Welt die einzigartigen Aromen und Talente vorstellen,die Neuseeland zu einem so spannenden gastronomischen Reiseziel machen."Die Expansion des Guide MICHELIN nach "Aotearoa" (Neuseeland) wird durch diewertvolle Unterstützung von Tourism New Zealand ermöglicht.Louise Upston , Neuseelands Ministerin für Tourismus und Gastgewerbe , sagt:"Diese Anerkennung ist mehr als ein Erfolg für unsere Köch:innen undWinzer:innen. Sie ist ein Triumph für den gesamten Gastgewerbe- undTourismussektor. Sie würdigt das unglaubliche Engagement und Talent derMenschen, die Tag für Tag unsere kulinarischen Erlebnisse mit Leben erfüllen."René de Monchy , Chief Executive Tourism New Zealand , ergänzt:"Wir sind unglaublich stolz auf unsere lebendige Food- und Beverage-Szene, undes ist großartig, dass sie nun durch den renommierten Guide MICHELIN auf derinternationalen Bühne strahlt. Diese Auszeichnung feiert nicht nur unserekulinarische Exzellenz, sondern zeigt auch, dass Neuseeland ein Reiseziel ist,