+1,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,1 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



September 2025 (real, vorläufig):



+1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-1,0 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





August 2025 (real, revidiert):-3,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-3,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,3 % gestiegen. Imweniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion im 3. Quartal 2025 um0,8 % niedriger als im 2. Quartal. Im August 2025 sank die Produktion gegenüberJuli 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 3,7 % (vorläufiger Wert:-4,3 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 war die Produktion imSeptember 2025 kalenderbereinigt 1,0 % niedriger.Deutlicher Produktionsanstieg in der Automobilindustrie nach Rückgang imVormonatDie positive Entwicklung der Produktion im September 2025 zum Vormonat istinsbesondere auf den starken Anstieg in der größten Industriebranche inDeutschand, der Automobilindustrie, zurückzuführen. Hier stieg die Produktionsaison- und kalenderbereinigt um 12,3 % im Vergleich zum Vormonat, nachdem sieim August 2025 unter anderem durch Werksferien und Produktionsumstellungen um16,7 % zurückgegangen war. Auch der Produktionszuwachs bei der Herstellung vonDatenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+5,1 %)beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen derRückgang im Maschinenbau (-1,1 %) aus.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)stieg im September 2025 gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um1,9 %. Innerhalb der Industrie war ein Anstieg über alle drei Hauptgruppen zuverzeichnen: Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 3,8 % und dieProduktion von Konsum- und Vorleistungsgütern um jeweils 0,2 %. Außerhalb derIndustrie stieg die Energieerzeugung um 1,3 % und die Bauproduktion sank um 0,9%.Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 sank die Industrieproduktionkalenderbereinigt um 1,2 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im September 2025gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. ImDreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigenim 3. Quartal 2025 um 0,5 % niedriger als im 2. Quartal. Verglichen mit demVorjahresmonat September 2024 war die energieintensive Produktion im September