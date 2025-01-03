    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    +1,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,1 % gestiegen

    WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe

    September 2025 (real, vorläufig):

    +1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -1,0 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    August 2025 (real, revidiert):

    -3,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -3,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach
    vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025
    gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,3 % gestiegen. Im
    weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion im 3. Quartal 2025 um
    0,8 % niedriger als im 2. Quartal. Im August 2025 sank die Produktion gegenüber
    Juli 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 3,7 % (vorläufiger Wert:
    -4,3 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 war die Produktion im
    September 2025 kalenderbereinigt 1,0 % niedriger.

    Deutlicher Produktionsanstieg in der Automobilindustrie nach Rückgang im
    Vormonat

    Die positive Entwicklung der Produktion im September 2025 zum Vormonat ist
    insbesondere auf den starken Anstieg in der größten Industriebranche in
    Deutschand, der Automobilindustrie, zurückzuführen. Hier stieg die Produktion
    saison- und kalenderbereinigt um 12,3 % im Vergleich zum Vormonat, nachdem sie
    im August 2025 unter anderem durch Werksferien und Produktionsumstellungen um
    16,7 % zurückgegangen war. Auch der Produktionszuwachs bei der Herstellung von
    Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+5,1 %)
    beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der
    Rückgang im Maschinenbau (-1,1 %) aus.

    Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)
    stieg im September 2025 gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um
    1,9 %. Innerhalb der Industrie war ein Anstieg über alle drei Hauptgruppen zu
    verzeichnen: Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 3,8 % und die
    Produktion von Konsum- und Vorleistungsgütern um jeweils 0,2 %. Außerhalb der
    Industrie stieg die Energieerzeugung um 1,3 % und die Bauproduktion sank um 0,9
    %.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 sank die Industrieproduktion
    kalenderbereinigt um 1,2 %.

    Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen

    In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im September 2025
    gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. Im
    Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen
    im 3. Quartal 2025 um 0,5 % niedriger als im 2. Quartal. Verglichen mit dem
    Vorjahresmonat September 2024 war die energieintensive Produktion im September
