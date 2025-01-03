Produktion im September 2025
+1,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,1 % gestiegen
WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe
September 2025 (real, vorläufig):
+1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-1,0 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
August 2025 (real, revidiert):
-3,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-3,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025
gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,3 % gestiegen. Im
weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion im 3. Quartal 2025 um
0,8 % niedriger als im 2. Quartal. Im August 2025 sank die Produktion gegenüber
Juli 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 3,7 % (vorläufiger Wert:
-4,3 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 war die Produktion im
September 2025 kalenderbereinigt 1,0 % niedriger.
Deutlicher Produktionsanstieg in der Automobilindustrie nach Rückgang im
Vormonat
Die positive Entwicklung der Produktion im September 2025 zum Vormonat ist
insbesondere auf den starken Anstieg in der größten Industriebranche in
Deutschand, der Automobilindustrie, zurückzuführen. Hier stieg die Produktion
saison- und kalenderbereinigt um 12,3 % im Vergleich zum Vormonat, nachdem sie
im August 2025 unter anderem durch Werksferien und Produktionsumstellungen um
16,7 % zurückgegangen war. Auch der Produktionszuwachs bei der Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+5,1 %)
beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der
Rückgang im Maschinenbau (-1,1 %) aus.
Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)
stieg im September 2025 gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um
1,9 %. Innerhalb der Industrie war ein Anstieg über alle drei Hauptgruppen zu
verzeichnen: Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 3,8 % und die
Produktion von Konsum- und Vorleistungsgütern um jeweils 0,2 %. Außerhalb der
Industrie stieg die Energieerzeugung um 1,3 % und die Bauproduktion sank um 0,9
%.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 sank die Industrieproduktion
kalenderbereinigt um 1,2 %.
Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen
In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im September 2025
gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. Im
Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen
im 3. Quartal 2025 um 0,5 % niedriger als im 2. Quartal. Verglichen mit dem
Vorjahresmonat September 2024 war die energieintensive Produktion im September
