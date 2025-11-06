2,0 % mehr stationäre Krankenhausbehandlungen im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Patientinnen und Patienten steigt im Vorjahresvergleich um 344 300

auf 17,5 Millionen, bleibt aber deutlich unter Vor-Corona-Niveau

- Bettenauslastung mit 72,0 % um 0,8 Prozentpunkte höher als 2023

- Zahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten in

Krankenhäusern übersteigt erstmals die Millionengrenze



Die Zahl der stationär in den deutschen Krankenhäusern behandelten Patientinnen

und Patienten ist im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % oder 344 300 auf

rund 17,5 Millionen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, blieb die Zahl der stationären Behandlungsfälle damit aber weiter

deutlich niedriger als vor der Corona-Pandemie: So war die Zahl der Patientinnen

und Patienten im Jahr 2024 um 9,6 % oder rund 1,9 Millionen geringer als im

Vor-Corona-Jahr 2019. Das anhaltend niedrigere Niveau an Behandlungsfällen ist

dabei nicht auf einzelne medizinische Fachgebiete zurückzuführen, sondern zeigt

sich in allen Bereichen.







Vor-Corona-Niveau



Insgesamt waren in den deutschlandweit 1 841 Krankenhäusern im

Jahresdurchschnitt 472 900 Betten aufgestellt, darunter 26 000 Intensiv- und 7

700 Intermediate Care-Betten. Das waren 0,9 % weniger Betten als im Vorjahr und

4,3 % weniger als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Die durchschnittliche

Bettenauslastung stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr zwar um 0,8 Prozentpunkte auf

72,0 %, blieb aber trotz der geringeren Gesamtbettenzahl deutlich unter dem

Niveau des Jahres 2019 von 77,2 %.



Den größten Anteil an der stationären Versorgung im Jahr 2024 hatten die

Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. Sie stellten mit ihren 528

Einrichtungen 46,8 % der Krankenhausbetten. Die 575 Krankenhäuser in

freigemeinnütziger Trägerschaft stellten 32,3 % der Betten. Mit 738

Einrichtungen befanden sich die meisten Krankenhäuser in privater Trägerschaft.

Diese stellten jedoch lediglich 20,9 % der aufgestellten Betten, waren also

gemessen an der Bettenzahl im Durchschnitt deutlich kleiner als Krankenhäuser

öffentlicher oder freigemeinnütziger Träger.



Durchschnittliche Dauer eines Krankenhausaufenthalts sinkt weiter



Ein stationärer Krankenhausaufenthalt dauerte im Jahr 2024 durchschnittlich 7,1

Tage und war damit um 0,1 Tage kürzer als im Vorjahr. Damit setzte sich den

langfristigen Trend zu kürzeren Verweildauern seit Beginn der

Krankenhausstatistik im Jahr 1991 fort. Damals hatte ein durchschnittlicher

Krankenhausaufenthalt noch 14,0 Tage und damit fast doppelt so lange wie im Jahr





