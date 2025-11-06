    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    2,0 % mehr stationäre Krankenhausbehandlungen im Jahr 2024

    WIESBADEN (ots) -

    - Zahl der Patientinnen und Patienten steigt im Vorjahresvergleich um 344 300
    auf 17,5 Millionen, bleibt aber deutlich unter Vor-Corona-Niveau
    - Bettenauslastung mit 72,0 % um 0,8 Prozentpunkte höher als 2023
    - Zahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten in
    Krankenhäusern übersteigt erstmals die Millionengrenze

    Die Zahl der stationär in den deutschen Krankenhäusern behandelten Patientinnen
    und Patienten ist im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % oder 344 300 auf
    rund 17,5 Millionen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    mitteilt, blieb die Zahl der stationären Behandlungsfälle damit aber weiter
    deutlich niedriger als vor der Corona-Pandemie: So war die Zahl der Patientinnen
    und Patienten im Jahr 2024 um 9,6 % oder rund 1,9 Millionen geringer als im
    Vor-Corona-Jahr 2019. Das anhaltend niedrigere Niveau an Behandlungsfällen ist
    dabei nicht auf einzelne medizinische Fachgebiete zurückzuführen, sondern zeigt
    sich in allen Bereichen.

    Auch Bettenauslastung trotz niedrigerer Bettenzahl deutlich unter
    Vor-Corona-Niveau

    Insgesamt waren in den deutschlandweit 1 841 Krankenhäusern im
    Jahresdurchschnitt 472 900 Betten aufgestellt, darunter 26 000 Intensiv- und 7
    700 Intermediate Care-Betten. Das waren 0,9 % weniger Betten als im Vorjahr und
    4,3 % weniger als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Die durchschnittliche
    Bettenauslastung stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr zwar um 0,8 Prozentpunkte auf
    72,0 %, blieb aber trotz der geringeren Gesamtbettenzahl deutlich unter dem
    Niveau des Jahres 2019 von 77,2 %.

    Den größten Anteil an der stationären Versorgung im Jahr 2024 hatten die
    Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. Sie stellten mit ihren 528
    Einrichtungen 46,8 % der Krankenhausbetten. Die 575 Krankenhäuser in
    freigemeinnütziger Trägerschaft stellten 32,3 % der Betten. Mit 738
    Einrichtungen befanden sich die meisten Krankenhäuser in privater Trägerschaft.
    Diese stellten jedoch lediglich 20,9 % der aufgestellten Betten, waren also
    gemessen an der Bettenzahl im Durchschnitt deutlich kleiner als Krankenhäuser
    öffentlicher oder freigemeinnütziger Träger.

    Durchschnittliche Dauer eines Krankenhausaufenthalts sinkt weiter

    Ein stationärer Krankenhausaufenthalt dauerte im Jahr 2024 durchschnittlich 7,1
    Tage und war damit um 0,1 Tage kürzer als im Vorjahr. Damit setzte sich den
    langfristigen Trend zu kürzeren Verweildauern seit Beginn der
    Krankenhausstatistik im Jahr 1991 fort. Damals hatte ein durchschnittlicher
    Krankenhausaufenthalt noch 14,0 Tage und damit fast doppelt so lange wie im Jahr
