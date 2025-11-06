2,0 % mehr stationäre Krankenhausbehandlungen im Jahr 2024
WIESBADEN (ots) -
- Zahl der Patientinnen und Patienten steigt im Vorjahresvergleich um 344 300
auf 17,5 Millionen, bleibt aber deutlich unter Vor-Corona-Niveau
- Bettenauslastung mit 72,0 % um 0,8 Prozentpunkte höher als 2023
- Zahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten in
Krankenhäusern übersteigt erstmals die Millionengrenze
Die Zahl der stationär in den deutschen Krankenhäusern behandelten Patientinnen
und Patienten ist im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % oder 344 300 auf
rund 17,5 Millionen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, blieb die Zahl der stationären Behandlungsfälle damit aber weiter
deutlich niedriger als vor der Corona-Pandemie: So war die Zahl der Patientinnen
und Patienten im Jahr 2024 um 9,6 % oder rund 1,9 Millionen geringer als im
Vor-Corona-Jahr 2019. Das anhaltend niedrigere Niveau an Behandlungsfällen ist
dabei nicht auf einzelne medizinische Fachgebiete zurückzuführen, sondern zeigt
sich in allen Bereichen.
Auch Bettenauslastung trotz niedrigerer Bettenzahl deutlich unter
Vor-Corona-Niveau
Insgesamt waren in den deutschlandweit 1 841 Krankenhäusern im
Jahresdurchschnitt 472 900 Betten aufgestellt, darunter 26 000 Intensiv- und 7
700 Intermediate Care-Betten. Das waren 0,9 % weniger Betten als im Vorjahr und
4,3 % weniger als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Die durchschnittliche
Bettenauslastung stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr zwar um 0,8 Prozentpunkte auf
72,0 %, blieb aber trotz der geringeren Gesamtbettenzahl deutlich unter dem
Niveau des Jahres 2019 von 77,2 %.
Den größten Anteil an der stationären Versorgung im Jahr 2024 hatten die
Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. Sie stellten mit ihren 528
Einrichtungen 46,8 % der Krankenhausbetten. Die 575 Krankenhäuser in
freigemeinnütziger Trägerschaft stellten 32,3 % der Betten. Mit 738
Einrichtungen befanden sich die meisten Krankenhäuser in privater Trägerschaft.
Diese stellten jedoch lediglich 20,9 % der aufgestellten Betten, waren also
gemessen an der Bettenzahl im Durchschnitt deutlich kleiner als Krankenhäuser
öffentlicher oder freigemeinnütziger Träger.
Durchschnittliche Dauer eines Krankenhausaufenthalts sinkt weiter
Ein stationärer Krankenhausaufenthalt dauerte im Jahr 2024 durchschnittlich 7,1
Tage und war damit um 0,1 Tage kürzer als im Vorjahr. Damit setzte sich den
langfristigen Trend zu kürzeren Verweildauern seit Beginn der
Krankenhausstatistik im Jahr 1991 fort. Damals hatte ein durchschnittlicher
Krankenhausaufenthalt noch 14,0 Tage und damit fast doppelt so lange wie im Jahr
