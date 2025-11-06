QNAP stellt ein 4U-JBOD mit 60 Einschüben und hoher Dichte für SAS/SATA vor, das Unternehmen eine Erweiterung im Petabyte-Bereich ermöglicht

TAIPEI, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- QNAP Systems, Inc., ein führender Innovator von Computer-, Netzwerk- und Speicherlösungen, hat heute das TL-R6020Sep-RP auf den Markt gebracht, ein SAS/SATA-JBOD mit 4U und 60 Einschüben und hoher Dichte, das zur Maximierung der Kapazität bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten und des Platzbedarfs im Rack entwickelt wurde. Der TL-R6020Sep-RP bietet Speicherplatz im Petabyte-Bereich und ermöglicht es Unternehmen, die Raumnutzung zu optimieren, die Skalierbarkeit zu vereinfachen und eine zuverlässige Langzeitdatenarchivierung für Anwendungen wie Cold Data, Videoüberwachung, Big Data und Medienarchive sicherzustellen.

Das TL-R6020Sep-RP bietet vier Hochgeschwindigkeits-Mini-SAS-HD-Anschlüsse (SFF-8644) mit einer SAS-Bandbreite von 12 Gb/s und Broadcom SAS DataBolt-Technologie zur Bandbreitenoptimierung. Dank des redundanten Zweipfad-Designs wird der Systembetrieb auch bei Ausfall eines Kabels nicht unterbrochen. Durch die Unterstützung der Verkettung von bis zu vier* Gehäusen (insgesamt 240 Laufwerke) ermöglicht der TL-R6020Sep-RP eine nahtlose Kapazitätserweiterung auf bis zu 4 PB** Rohspeicher. Durch das Hinzufügen von SAS-Erweiterungskarten zum NAS und den Anschluss des JBOD mit 60 Einschüben können Benutzer die Bandbreitenlast von großen Laufwerksanordnungen verteilen und die Gesamtleistung weiter verbessern.