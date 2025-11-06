    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    JEFFERIES stuft Gea Group auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe trotz einer Wendung im Produktmix mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Er resümierte ein gutes Quartal mit Auftragseingängen, die bei dem Anlagenbauer den Schätzungen entsprochen hätten. Beim Umsatz habe Gea den Konsens zwar knapp verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege aber zwei Prozent darüber./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Rizk Maidi
    Analysiertes Unternehmen: Gea Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 65
    Währung: EUR
