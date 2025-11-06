JEFFERIES stuft Gea Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe trotz einer Wendung im Produktmix mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Er resümierte ein gutes Quartal mit Auftragseingängen, die bei dem Anlagenbauer den Schätzungen entsprochen hätten. Beim Umsatz habe Gea den Konsens zwar knapp verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege aber zwei Prozent darüber./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 61,10EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



