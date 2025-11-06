    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    AKTIE IM FOKUS

    Air France-KLM sacken nach Zahlen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Air France-KLM-Aktien fallen um 12,5 Prozent.
    • Abwärtsbewegung seit August, über 30% Verlust.
    • Analysten warnen vor hohen Gewinnschätzungen.
    AKTIE IM FOKUS - Air France-KLM sacken nach Zahlen ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Air France-KLM sind im frühen Handel am Donnerstag eingebrochen. Zuletzt verlor der Wert 12,5 Prozent. Die Aktie setzte damit nach einem Stabilisierungsversuch in den vergangenen Wochen ihre Abwärtsbewegung seit Ende August fort. Vom Jahreshoch hat die Aktie über 30 Prozent verloren. Auch Lufthansa lagen mit über einem Prozent im Minus.

    Die Analysten von Bernstein verwiesen bei Air France-KLM auf den operativen Gewinn (Ebit), der durch höher als erwartete Abschreibungen belastet worden sei. Zudem habe der Umsatz im dritten Quartal die Schätzungen leicht verfehlt. Die Experten von JPMorgan betonten, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn zu hoch gewesen seien. Als positiv werteten sie die Kostenentwicklung der Fluggesellschaft./mf/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 7,55 auf Tradegate (06. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,05 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -33,76 %/+19,24 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
