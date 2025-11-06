JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 244,80 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag in ihrer Ersteinschätzung als "ausreichend". Sie verwies dabei auf ein erwartungsgemäßes Umsatzwachstum, eine leicht positive Überraschung beim operativen Ergebnis (Ebitda) und den Konsens, der für 2025 bereits in der Mitte der Spanne liege./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 199,7EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 244,80
Kursziel alt: 244,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 244,80
Kursziel alt: 244,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte