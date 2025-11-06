WARBURG RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 30,40 auf 30,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit starken Ergebnissen hätten die Frankfurter die Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 31,60EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30,70

Kursziel alt: 30,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



