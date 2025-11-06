KORREKTUR
Fielmann-Geschäft wächst im Sommer schwächer - Gewinnsprung
- Fielmanns Umsatzwachstum schwächt sich im Sommer ab.
- Im Q3 stieg Umsatz um 3%, in 9 Monaten um 9%.
- Gewinn von 155,5 Mio. Euro, 24% mehr als 2022.
(Im 3. Satz des 1. Absatzes wurde die Indexzugehörigkeit berichtigt: MDax rpt MDax)
HAMBURG (dpa-AFX) - Beim Brillenkonzern Fielmann hat sich das Geschäftswachstum im Sommer merklich abgeschwächt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 noch um rund drei Prozent. In den ersten neun Monaten legte der Erlös um insgesamt neun Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro zu, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Für das Gesamtjahr sieht Konzernchef Marc Fielmann den Brillenkonzern weiterhin auf Kurs zu einem Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro. Davon sollen rund 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) übrig bleiben.
In den ersten neun Monaten trugen vor allem die USA dank einer Übernahme sowie Polen zum kräftigen Umsatzwachstum bei. Das bereinigte operative Ergebnis stieg konzernweit um 18 Prozent auf 434 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag mit 23,6 Prozent knapp unterhalb der Zielmarke für das Gesamtjahr. Unter dem Strich entfiel auf die Fielmann-Aktionäre ein Gewinn von 155,5 Millionen Euro, fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 45,60 auf Tradegate (06. November 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -3,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +20,35 %/+46,61 % bedeutet.
