DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und das operative Ergebnis habe sie erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Donnerstagmorgen. Insgesamt dürfte der Bericht des Onlinehändlers aber reichen für einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 24,37EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



