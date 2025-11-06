DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und das operative Ergebnis habe sie erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Donnerstagmorgen. Insgesamt dürfte der Bericht des Onlinehändlers aber reichen für einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 24,37EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
