Kitimat: Gehalt, Größe und Infrastruktur in einem erstklassigen Kupfergürtel

Copper Quests jüngste Akquisition des Kitimat-Kupfer-Gold-Projekts stellt einen strategischen Schritt nach vorn dar und unterstreicht das Ziel des Unternehmens, ein Portfolio von Explorationsprojekten im Entdeckungsstadium innerhalb der besten Kupfergürtel Nordamerikas aufzubauen. Das Projekt liegt nur ca. 10 km von der Küste, einer Bahnlinie und einem hydroelektrischen Stromnetz entfernt – eine Infrastrukturvorteil, den nur wenige Explorationsunternehmen heute vorweisen können.

Historische Bohrungen bei Kitimat lieferten lange, oberflächennahe Abschnitte von bis zu 117 m mit Durchschnittsgehalten von 0,54% Kupfer und 1,03 g/t Gold – Gehalte und Mächtigkeiten, die in der modernen Exploration immer seltener geworden sind. Solche Ergebnisse deuten auf das Potenzial eines größeren Porphyr-Systems in der Tiefe hin – genau die Art von Gelegenheit, nach der große Kupferproduzenten angesichts der weltweiten Angebotsengpässe suchen.

Mit Kupferpreisen nahe historischen Höchstständen und einem für die kommenden Jahre prognostizierten Defizit bietet Copper Quest seinen Aktionären einen starken Hebel auf ein Metall, das die Elektrifizierung, den Ausbau von Rechenzentren und die Energiewende antreibt.

Kitimat fügt dem Portfolio ein weiteres Schlüsselprojekt hinzu – ausgelegt auf Wachstum in einer Zeit, in der die Welt Kupfer dringender braucht als je zuvor.

Strategische Lage und Infrastrukturvorteil

Das 2.954 Hektar große Kitimat-Kupfer-Gold-Projekt liegt im Skeena-Minendistrikt im Nordwesten von British Columbia – einer Gegend, die für bedeutende Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist.

Das Projektgebiet ist ganzjährig über ein bestehendes Netz von Forst- und Erkundungsstraßen erreichbar, die von Kitimat aus in das Gelände führen. Innerhalb eines 10-km-Radius befinden sich Seeanschluss, Bahnlinie und Hochspannungsleitungen – eine Infrastrukturkombination, die bei Explorationsprojekten in Westkanada nur selten anzutreffen ist.

Regionale Geologie im Nordwesten von British Columbia, die bedeutende Porphyr- und Epithermal-Distrikte innerhalb des Stikine-Terrans zeigt. Das Kitimat-Kupfer-Gold-Projekt, gelegen nahe Terrace und dem Tiefwasserhafen von Kitimat, befindet sich entlang der Kontaktzone zwischen dem Stikine-Vulkanbogen und dem Coast-Plutonic-Komplex – einem geologischen Umfeld, das viele der größten Kupfer-Gold-Systeme der Provinz beherbergt, darunter Red Chris, KSM und Eskay Creek. (Grundkarte nach Nelson, 2017; der schwarz-orange Stern zur Kennzeichnung des Kitimat-Projekts wurde von Rockstone hinzugefügt.)

Lagekarte des Kitimat-Kupfer-Gold-Projekts, etwa 10 km nordwestlich der Stadt und des Tiefwasserhafens von Kitimat, British Columbia. Nur wenige Kupfer-Gold-Projekte in British Columbia vereinen eine derart nahe Lage zu Seehafen, Bahnlinie und Wasserkraft, was seltene Infrastrukturvorteile bietet, die die Kosten für Exploration und spätere Entwicklung deutlich senken können. (Karte von MiningHub mit dem von Rockstone beschrifteten Kitimat-Projektgebiet von Copper Quest / CQX)

Geologischer Rahmen

Es wurden bereits ein Hauptzielgebiet abgegrenzt:

Jeannette-Kupfer-Gold-Zone: Ein breites, oberflächennahes Mineralisierungssystem, das als niedrigstufige, intermediär- bis niedrig-sulfidische epithermale Ausprägung eines größeren Kupfer-Gold-Porphyrsystems interpretiert wird.

Laut dem NI 43-101-konformen Technischen Report über das Kitimat-Projekt, erstellt von Jeremy Hanson, P.Geo. (Dezember 2020):

Die Kupfer-Gold-Mineralisierung tritt in Form von Chalkopyrit-Pyrit-Adern, Quarz-Sulfid-Aderfüllungen und Disseminationen innerhalb stark silifizierter Zonen auf.



Kupfer und Gold kommen gemeinsam über lange, durchgehende Intervalle vor, hervorgehoben durch 117 m mit 0,54% Kupfer und 1,03 g/t Gold in Bohrloch J-2010-07.

Obwohl Pyrit nahe der Oberfläche das vorherrschende Sulfid ist – was auf ein niedrigtemperiertes, epithermales Milieu hinweist –, deuten Alterationsstil und Systemgeometrie auf das Potenzial eines höher temperierten, chalkopyritreichen Porphyrkerns in der Tiefe hin.

Jeannette-Zone: Kern des Kitimat-Projekts

In der Jeannette-Zone tritt die Mineralisierung in einem historischen Trench zutage, der entlang einer silifizierten, nordoststreichenden Scherzone verläuft. Diese beherbergt ein 20-30 cm mächtiges Intervall aus halbmassivem Pyrit und Chalkopyrit , das sich parallel zur Struktur entwickelt hat.

Analysen staatlicher Untersuchungen bestätigten Erzgehalte von 4,75% Kupfer und 15,4 g/t Silber (Nelson, 2009).

Die Wirtsgesteine aus Metadazit bis Metarhyolith wurden zunächst als Teil eines VMS-Systems (vulkanogener Massivsulfid-Typ) interpretiert (Belik, 1987). Spätere Arbeiten und der Technische Report von Jeremy Hanson (2020) identifizierten jedoch einen deutlich größeren Bereich mit Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration, der heute als epithermale Ausprägung eines übergeordneten Porphyr-Kupfer-Gold-Systems erkannt ist (Ritchie, 2019).

„Der geologische Fußabdruck der Jeannette-Zone weist eindeutig auf die obersten Bereiche eines Kupfer-Gold-Porphyrsystems hin. Die Mineralisierung beginnt an der Erdoberfläche und bleibt in der Tiefe zur Erweiterung offen.“ Jeremy Hanson, P.Geo., im NI 43-101 Technischen Report über das Kitimat-Projekt (Dezember 2020)

Historische Exploration und Bohrungen

Die Exploration der Jeannette-Zone erstreckt sich über mehr als 5 Jahrzehnte und wurde insbesondere durch das Bohrprogramm von Decade Resources Ltd. im Jahr 2010 geprägt, das eine ausgedehnte, durchgehende Kupfer-Gold-Mineralisierung von der Oberfläche bis in Tiefen von rund 130 m nachwies:

Bohrloch J-7: 117,07 m @ 0,54% Kupfer und 1,03 g/t Gold (ab 1,52 m)

(ab 1,52 m) Bohrloch J-1: 103,65 m @ 0,55% Kupfer und 1 g/t Gold (ab 9,15 m)

(ab 9,15 m) Bohrloch J-2: 107,01 m @ 0,45% Kupfer und 0,8 g/t Gold (ab 6,10 m)

(ab 6,10 m) Bohrloch J-8: 112,2 m @ 0,33% Kupfer und 0,41 g/t Gold (ab 11,89 m)

(ab 11,89 m)

Diese langen, oberflächennahen Abschnitte belegen eine robuste mineralisierte Zone mit Gehalten, die gewöhnlich über 1 g/t Goldäquivalent liegen.

Die Mineralisierung bleibt sowohl in der Tiefe als auch seitlich innerhalb des Alterationssystems der Jeannette-Zone offen.

Ein Verifizierungsprogramm von Hanson (ALS Canada Ltd., 2020) bestätigte diese Ergebnisse und wies in einzelnen 3-m-Teilabschnitten bis zu 7,8 g/t Gold und 4,6% Kupfer nach.

Übernahmebedingungen

Gemäß der endgültigen Vereinbarung hat Copper Quest bis zum 5. Januar 2026 Zeit, die Due-Diligence-Prüfung des Projekts abzuschließen. Nach erfolgreicher Prüfung wird das Unternehmen 2 Mio. Aktien an den Verkäufer Bernie Kreft – einen erfahrenen Prospektor und ehemaligen Teilnehmer der Discovery-Channel-Serie „Yukon Gold“ – als vollständige Gegenleistung ausgeben. Das Projekt ist mit einer Netto-Schmelzabgabe („NSR“) von 2,5% belastet, wovon 40% für $1 Mio. zurückgekauft werden können. Copper Quest behält sich zudem ein Vorkaufsrecht auf einen etwaigen Verkauf des verbleibenden Lizenzanteils vor. Eine Vermittlungsprovision ist zahlbar.

„Die Hinzufügung des Kitimat-Kupfer-Gold-Projekts unterstreicht Copper Quests konsequentes Bestreben, den Aktionärswert durch die Übernahme von Projekten mit kritischen Mineralen zu steigern. Dieses Projekt ist idealerweise gelegen, verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und befindet sich in einem geologisch bewährten Gürtel, der für bedeutende Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist. Die starken historischen Bohrergebnisse aus der Jeannette-Zone weisen auf das Potenzial eines größeren, oberflächennahen Mineralisierungssystems hin. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt als Teil unseres wachsenden Kupfer-Gold-Portfolios weiterzuentwickeln.“ Brian Thurston, CEO von Copper Quest, in der Pressemitteilung vom 30. Oktober 2025

Nächste Schritte

Copper Quest plant, mittels künstlicher Intelligenz (KI) historische Bohr-, geochemische und geophysikalische Daten zu einem dreidimensionalen geologischen Modell zu integrieren, um die Zielgenauigkeit in der Jeannette-Zone weiter zu verbessern.

Die derzeit geplanten Explorationsarbeiten umfassen:

Bodenmagnetik- und induzierte Polarisationsmessungen (IP);

Seismische Messungen, um die Strukturen im Untergrund und die Trends der Mineralisierung besser zu erfassen;

Nachfolgebohrungen, um die tieferliegenden und seitlichen Erweiterungen des mineralisierten Systems zu testen.

Diese Maßnahmen entsprechen den Empfehlungen des Technischen Reports von 2020, der ein 2-phasiges Arbeitsprogramm vorsah: Zunächst geophysikalische Untersuchungen im Umfang von rund $112.000 , gefolgt von 3.000 m Kernbohrungen mit einem Gesamtbudget von ca. $900.000.

Positioniert für den Kupfer-Superzyklus

Die Nachfrage nach Kupfer steigt weiter rasant – angetrieben durch die weltweite Elektrifizierung, den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien und nun auch durch die Expansion KI-gestützter Rechenzentren. Gleichzeitig haben Angebotsengpässe, sinkende Erzgehalte und geopolitische Spannungen die Suche nach neuen, verlässlichen Kupferquellen deutlich verschärft.

Regierungen in ganz Nordamerika haben Kupfer inzwischen offiziell als kritischen Rohstoff eingestuft, der für die wirtschaftliche Entwicklung und nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist.

Prognose des globalen Kupferangebots (2021-2030), basierend auf Analysen von Morgan Stanley und Bloomberg, zeigt eine zunehmend strukturelle Angebotslücke. Nach einer kurzen Phase des Gleichgewichts im Jahr 2026 dürfte das Defizit bis zum Ende des Jahrzehnts auf über 1 Mio. Tonnen pro Jahr anwachsen – das größte Kupferdefizit seit mehr als 2 Jahrzehnten.

Investor-Botschaft : Mit der rasant steigenden Nachfrage aus den Bereichen Elektrifizierung, Netzausbau und KI-Rechenzentren wird die Kupferknappheit zunehmend unausweichlich – was den strategischen Wert neuer Entdeckungen wie des wachsenden Projektportfolios von Copper Quest in British Columbia und Idaho unterstreicht.

Durch die Konsolidierung seiner Projekte in British Columbia – Stars, Stellar, Rip, Thane und nun Kitimat – ist Copper Quest strategisch optimal positioniert, um von diesem sich weiter verengenden Markt zu profitieren – und das innerhalb einer der sichersten Bergbauregionen der Welt.

Fazit

Die Akquisition von Kitimat verschafft Copper Quest ein straßenzugängliches, hafennahes Kupfer-Gold-System, das sowohl durch starke historische Bohrungen als auch durch moderne Verifizierungen gestützt wird.

Die ausgedehnte phyllische Alteration und die über 100 m mächtigen Kupfer-Gold-Abschnitte der Jeannette-Zone entsprechen den frühen geologischen Signaturen mehrerer produzierender Porphyr-Lagerstätten in British Columbia.

In Kombination mit der unmittelbaren Infrastrukturanbindung und der datenbasierten Explorationsstrategie des Unternehmens stärkt diese Akquisition Copper Quests Position als aufstrebende Multi-Projekt-Kupfergesellschaft, die bereitsteht, vom kommenden Angebotsengpass zu profitieren.

Technische Ausbrüche bestätigen den erneuten Aufwärtstrend bei Kupfer, wobei die Preise am 29. Oktober 2025 kurzzeitig ein neues Allzeithoch von $11,61 USD/kg erreichten.

Kupfer notiert weiterhin nahe seinem Rekordniveau, da sich das globale Angebot verengt und die Nachfrage durch Elektrifizierung und den Ausbau KI-gestützter Infrastrukturen weiter beschleunigt.

Die weltweiten Kupferentdeckungen sind in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen, obwohl die Preise Rekordhöhen erreicht haben. Trotz rekordhoher Explorationausgaben werden immer weniger große Lagerstätten entdeckt – ein klarer Hinweis auf die zunehmende Knappheit neuer Vorkommen und den strategischen Wert aufstrebender Kupferprojekte wie des wachsenden Portfolios von Copper Quest in British Columbia und Idaho. (Infografik von www.miningvisuals.com ) Lesen Sie mehr über die jüngsten Angebotsunterbrechungen und die drohende Preiseskalation im aktuellen Rockstone-Artikel „Kupfer-Knappheit: Die Chance des Jahrzehnts: Warum die Juniors von heute die Schlagzeilen von morgen sind“ – eine Analyse darüber, wie strukturelle Nachfrage auf fragiles Angebot trifft, warum die Majors fieberhaft nach Wachstum suchen und wo die wahren Chancen für Investoren liegen, die sich frühzeitig für den nächsten Kupfer-Superzyklus positionieren wollen – mit Fokus auf Juniors, die als Übernahmeziele von morgen und zukünftige Marktführer gelten.

Unternehmensdetails

Copper Quest Exploration Inc.

#2501 – 550 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 2B5 Kanada

Telefon: +1 778 949 1829

Email: investors@copperquestexploration.com

www.copper.quest

CUSIP: 217523 / ISIN: CA2175231091

Aktien im Markt: 71.243.806

Kanada Symbol (CSE): CQX

Aktueller Kurs: 0,165 CAD (05.11.2025)

Marktkapitalisierung: 12 Mio. CAD

Deutschland Ticker / WKN: 3MX0 / A40ZSP

Aktueller Kurs: 0,104 EUR (06.11.2025)

Marktkapitalisierung: 7 Mio. EUR

Kontakt

