Zurich-Aktie gibt nach Neunmonatszahlen nach

Die Analysten der UBS betonten, dass die durchschnittlichen Prämienerhöhungen bei Zurich von drei Prozent im ersten Halbjahr auf zwei Prozent Ende September gesunken seien. Das Thema dürfte damit bei der Investorenkonferenz weiter im Fokus stehen./jl/uh/AWP/mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 352,5 auf Tradegate (06. November 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 136,28 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -7,91 %/+22,13 % bedeutet.