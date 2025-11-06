    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials Aktie knickt ein - 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Heidelberg Materials Aktie bisher Verluste von -3,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.

    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

    Heidelberg Materials Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Heidelberg Materials Aktie. Mit einer Performance von -3,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Heidelberg Materials Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,89 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um +1,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Heidelberg Materials eine positive Entwicklung von +73,58 % erlebt.

    Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,57 %
    1 Monat +10,08 %
    3 Monate +6,89 %
    1 Jahr +95,28 %

    Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,63 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten Quartal fort und bestätigt positiven Ausblick für 2025


    - Q3-Ergebnis (1) steigt um 5 % auf 1.179 (i. V.: 1.124) Mio EUR - Operative Marge (2) verbessert sich auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %) - Produktivitäts- und Effizienzsteigerung: Initiative Transformation Accelerator mit deutlichen Einsparungen - …

    Heidelberg Materials legt im Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert


    Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials konnte im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn steigern. "Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz anhaltender politischer und wirtschaftlicher …

    Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberg Materials

    -3,08 %
    +1,57 %
    +10,08 %
    +6,89 %
    +95,28 %
    +327,69 %
    +288,08 %
    +193,05 %
    +1.007,62 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700



