Heidelberg Materials Aktie knickt ein - 06.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Heidelberg Materials Aktie. Mit einer Performance von -3,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

Obwohl die Heidelberg Materials Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,89 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um +1,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Heidelberg Materials eine positive Entwicklung von +73,58 % erlebt.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,57 % 1 Monat +10,08 % 3 Monate +6,89 % 1 Jahr +95,28 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,63 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

- Q3-Ergebnis (1) steigt um 5 % auf 1.179 (i. V.: 1.124) Mio EUR - Operative Marge (2) verbessert sich auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %) - Produktivitäts- und Effizienzsteigerung: Initiative Transformation Accelerator mit deutlichen Einsparungen - …

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials konnte im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn steigern. "Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz anhaltender politischer und wirtschaftlicher …

Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.