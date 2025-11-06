    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    Besonders beachtet!

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    DHL Group Aktie legt weiter zu - +6,30 % - 06.11.2025

    Am 06.11.2025 ist die DHL Group Aktie, bisher, um +6,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DHL Group Aktie.

    Besonders beachtet! - DHL Group Aktie legt weiter zu - +6,30 % - 06.11.2025
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    DHL Group ist ein globaler Logistikriese, der durch seine breite Produktpalette und starke Marktstellung überzeugt. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit differenziert sich DHL von Wettbewerbern wie FedEx und UPS.

    DHL Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Die DHL Group Aktie konnte bisher um +6,30 % auf 42,36 zulegen. Das sind +2,51  mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Post AG!
    Short
    45,31€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 12,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    38,75€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 11,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei DHL Group einen Gewinn von +4,42 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DHL Group Aktie damit um +2,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DHL Group eine positive Entwicklung von +19,07 % erlebt.

    DHL Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,34 %
    1 Monat +4,28 %
    3 Monate +4,42 %
    1 Jahr +12,89 %

    Informationen zur DHL Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,70 Mrd. wert.

    DHL Group 'liefert' und treibt Aktienkurs an


    Anteile der DHL Group haben am Donnerstag ihre jüngste Rally fortgesetzt. Mit einem Plus von fast sieben Prozent auf 42,54 Euro kletterte der Kurs zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit März dieses Jahres. Zuletzt lag der Kurs mit 41,93 Euro …

    Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte den Bonnern am Donnerstagmorgen eine ordentliche positive Überraschung. Die Jahresziele …

    DHL Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DHL Group

    +4,97 %
    +2,34 %
    +4,28 %
    +4,42 %
    +12,89 %
    +13,67 %
    -0,95 %
    +49,15 %
    +95,47 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DHL Group Aktie legt weiter zu - +6,30 % - 06.11.2025 Am 06.11.2025 ist die DHL Group Aktie, bisher, um +6,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DHL Group Aktie.