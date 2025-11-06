DHL Group Aktie legt weiter zu - +6,30 % - 06.11.2025

Die DHL Group Aktie konnte bisher um +6,30 % auf 42,36€ zulegen. Das sind +2,51 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

DHL Group ist ein globaler Logistikriese, der durch seine breite Produktpalette und starke Marktstellung überzeugt. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit differenziert sich DHL von Wettbewerbern wie FedEx und UPS.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei DHL Group einen Gewinn von +4,42 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DHL Group Aktie damit um +2,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DHL Group eine positive Entwicklung von +19,07 % erlebt.

DHL Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,34 % 1 Monat +4,28 % 3 Monate +4,42 % 1 Jahr +12,89 %

Informationen zur DHL Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,70 Mrd. wert.

Anteile der DHL Group haben am Donnerstag ihre jüngste Rally fortgesetzt. Mit einem Plus von fast sieben Prozent auf 42,54 Euro kletterte der Kurs zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit März dieses Jahres. Zuletzt lag der Kurs mit 41,93 Euro …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte den Bonnern am Donnerstagmorgen eine ordentliche positive Überraschung. Die Jahresziele …

DHL Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.