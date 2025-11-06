NEL ASA Aktie startet durch - 06.11.2025

Die NEL ASA Aktie konnte bisher um +13,55 % auf 0,2238€ zulegen. Das sind +0,0267 € mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

NEL ASA ist ein führendes Unternehmen im Wasserstoffsektor, das Elektrolyseure und Tankstellenlösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung in Europa und expandiert global. Wichtige Konkurrenten sind ITM Power und Plug Power. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Erfahrung und innovative Technologien aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten Verluste von -3,51 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um -2,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,61 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NEL ASA eine negative Entwicklung von -13,95 % erlebt.

NEL ASA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,46 % 1 Monat +0,61 % 3 Monate -3,51 % 1 Jahr -44,40 %

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 404,09 Mio. wert.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.