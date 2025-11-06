HubSpot - Aktie auf Talfahrt - 06.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die HubSpot Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -12,44 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

HubSpot ist ein führender Anbieter von Inbound-Marketing- und CRM-Software, der Unternehmen mit einer integrierten Plattform für Marketing, Vertrieb und Kundenservice unterstützt. Zu den Hauptprodukten gehören CRM, Marketing-Automatisierung und Analytics. Wichtige Konkurrenten sind Salesforce und Adobe. HubSpot überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit und eine starke Community.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HubSpot Aktionäre einen Verlust von -17,53 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HubSpot -47,22 % verloren.

HubSpot Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,95 % 1 Monat -8,77 % 3 Monate -17,53 % 1 Jahr -35,15 %

Informationen zur HubSpot Aktie

Es gibt 53 Mio. HubSpot Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,66 Mrd. wert.

HubSpot Aktie jetzt kaufen?

Ob die HubSpot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HubSpot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.