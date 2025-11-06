Commerzbank schwach - Goldman Sachs: hohe Steuerquote

Grund dafür könnten Gewinnmitnahmen sein, nachdem sich der Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalsbilanz der Commerzbank ist am Donnerstag an der Börse nicht gut angekommen. Mit einem Abschlag von 2,6 Prozent auf 31,68 Euro zählten die Papiere zu den größten Verlierern im Leitindex Dax .

Das Nettoergebnis liege im dritten Quartal um zehn Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs. Das liege an der Steuerquote. Diese sei mit 36,5 Prozent um 6,5 Prozentpunkte höher als am Markt erwartet.

Alles in allem dürften sich die Änderungen an den Konsensschätzungen in Grenzen halten, so der Experte./bek/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 24.002 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,53 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,78 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -5,51 %/+10,24 % bedeutet.



