Lanxess Aktie im freien Fall - 06.11.2025

Die Lanxess Aktie ist bisher um -11,47 % auf 17,360€ gefallen. Das sind -2,250 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Lanxess Verluste von -18,92 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -6,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lanxess -16,57 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,89 % geändert.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,86 % 1 Monat -9,03 % 3 Monate -18,92 % 1 Jahr -24,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Kursentwicklung der Lanxess Aktie, die in den letzten Tagen um 25% gesunken ist. Nutzer äußern Skepsis über die fundamentalen Daten und finden es schwierig, positive Aspekte zu erkennen. Es gibt Spekulationen über einen möglichen Turnaround nach der bevorstehenden Quartalsmitteilung, während Kaufstrategien bei bestimmten Preisniveaus diskutiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd.EUR wert.

Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag moderat unter Druck geraten. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,29 Prozent auf 23.981 Punkte. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Chemiekonzern Lanxess wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. "Das gesamtwirtschaftliche Umfeld ist weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt. Wesentliche Einflussfaktoren …

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.