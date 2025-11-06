    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFortuna Mining AktievorwärtsNachrichten zu Fortuna Mining
    Fortuna gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

    (Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

     

    Vancouver, 5. November 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) („Fortuna” oder das „Unternehmen”) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - hat heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben.

     

    (Die Ergebnisse der Vermögenswerte San Jose und Yaramoko des Unternehmens wurden aufgrund der Einstufung der Vermögenswerte als aufgegebene Geschäftsbereiche zum 30. Juni 2025 aus den fortgeführten Ergebnissen für das dritte Quartal 2025 sowie aus den Vergleichszahlen ausgeschlossen.

     

    Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna, kommentierte: „Fortuna hat ein starkes drittes Quartal hinter sich gebracht, sodass wir weiterhin auf Kurs sind, unsere jährliche Produktionsprognose zu erreichen. Höhere Goldpreise und eine konstante Minenleistung generierten einen freien Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 73,4 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von 16,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem zweiten Quartal.“ Ganoza fuhr fort: „Die Cash-Kosten blieben unter 1.000 USD/Unze, und die AISC in unseren Minen liegen im Rahmen der Prognose. Die AISC von Lindero tendieren nach unten, und wir erwarten ähnliche Verbesserungen in Séguéla, da dort wichtige Investitionen zur Unterstützung der Produktion von 160.000 bis 180.000 Unzen im Jahr 2026 abgeschlossen werden.“ Herr Ganoza schloss mit den Worten: „Unsere Bilanz wird mit einer Liquidität von fast 600 Millionen Dollar und einem Netto-Cash-Bestand von 265,8 Millionen Dollar weiter gestärkt. Damit sind wir in der Lage, wirkungsvolle Wachstumsinitiativen zu finanzieren, darunter Diamba Sud, die Erschließung des vollen Potenzials der Mine Séguéla und die Ausweitung der Exploration in Westafrika und Lateinamerika.“

     

    Höhepunkte des dritten Quartals 2025

     

    Barmittel und Cashflow

     

    -          Der freie Cashflow1  aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 73,4 Millionen US-Dollar, und die Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals betrug 113,9 Millionen US-Dollar oder 0,37 US-Dollar pro Aktie. Das Quartal umfasste 13,6 Millionen US-Dollar an gezahlten Quellensteuern im Zusammenhang mit der Rückführung von 118,2 Millionen US-Dollar aus Argentinien und der Elfenbeinküste.

    -          Die Liquidität stieg auf 588,3 Millionen US-Dollar, und die Netto-Cash-Position1  verbesserte sich von 214,8 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 auf 265,8 Millionen US-Dollar.

    -          Der Kassenbestand zum Quartalsende belief sich auf 438,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 51,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht.

     

    Rentabilität

     

    -          Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 123,6 Millionen US-Dollar oder 0,40 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 0,26 US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht.

    -          Bereinigt um die Wertaufholungen bei Lindero belief sich der bereinigte Nettogewinn1  aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 51,0 Millionen US-Dollar oder 0,17 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 0,02 US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Ergebnisse beinhalten die Auswirkungen von 0,04 USD je Aktie aus einem Anstieg der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen („SBC“) um 6,3 Millionen USD aufgrund des Anstiegs des Aktienkurses sowie einen Wechselkursverlust von 7,4 Millionen USD

    -          Die bereinigte EBITDA-Marge1  betrug 52 % gegenüber 56 % im zweiten Quartal 2025. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen höherer SBC-Aufwendungen und Wechselkursgewinne/-verluste verbesserte sich die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorquartal von 55 % auf 58 %.

     

    Operativ

     

    -          Goldäquivalentproduktion („GEO“) von 72.462 Unzen aus fortgeführten Geschäftsbereichen2

    -          Konsolidierte Cash-Kosten pro GEO1  aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 942 USD gegenüber 929 USD im zweiten Quartal 2025

    -          Konsolidierte AISC pro GEO1  aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 1.987 USD gegenüber 1.932 $ im zweiten Quartal 2025. Die AISC beinhalten einen einmaligen Effekt in Höhe von 80 USD im Zusammenhang mit höheren SBC-Aufwendungen

    -          Der TRIFR von 0,86 seit Jahresbeginn spiegelt die anhaltend gute Sicherheitsleistung wider; keine Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten im Quartal

     

    Wachstum und Geschäftsentwicklung

     

    -          Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) für das Goldprojekt Diamba Sud, die die robuste Wirtschaftlichkeit des Projekts für die Erschließung einer Tagebaumine und einer konventionellen Carbon-in-Leach-Verarbeitungsanlage bestätigt. Siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 15. Oktober 2025: „Fortuna liefert robuste PEA für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal: IRR nach Steuern von 72 % und NPV5 % von 563 Millionen US-Dollar bei einem Preis von 2.750 US-Dollar pro Unze”.

    -          Vorantreiben des Diamba Sud-Projekts hin zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie und einer Bauentscheidung in der ersten Hälfte des Jahres 2026

    Warnhinweis: Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden; daher gibt es keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. 3

     

    Konsolidierte Ergebnisse für das dritte Quartal 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis

     

    Neun Monate zum 30. September

     

     

    (in Millionen Dollar)

     

    30. September 2025

     

    30. September 2024

     

    30. Juni 2025

     

    2025

     2024

     

    Veränderung

    Gesamtproduktion einschließlich aufgegebener Geschäftsbereiche (GEO)

     

     72.462

     

     110.820

     

     75.950

     

     251.871

     

     339.933

     

    (26 %)

    Produktion aus fortgeführten Geschäftsbereichen (GEO)

     

     72.462

     

     73.123

     

     71.229

     

     214.077

     

     216.801

     

    (1 %)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Finanzielle Highlights aus fortgeführten Geschäftsbereichen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Umsatz

     

     251,4

     

     181,7

     

     230,4

     

     676,8

     

     482,0

     

    40 %

    Betriebsergebnis Bergbau

     

     133,1

     

     64,1

     

     105,0

     

     318,5

     

     164,3

     

    94 %

    Betriebsergebnis

     

     154,6

     

     50,8

     

     83,7

     

     294,3

     

     110,4

     

    167 %

    Nettoeinkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen

     

     128,2

     

     37,4

     

     47,7

     

     214,8

     

     74,0

     

    190 %

    Zurechenbarer Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen

     

     123,6

     

     35,5

     

     42,6

     

     201,7

     

     69,8

     

    189 %

    Anteiliges Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen – unverwässert

     

     0,40

     

     0,11

     

     0,14

     

     0,66

     

     0,23

     

    187 %

    Bereinigtes zurechenbares Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen1

     

     51,0

     

     32,7

     

     44,7

     

     131,7

     

     57,8

     

    128 %

    Bereinigtes zurechenbares Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen Ergebnis je Aktie

     

     0,17

     

     0,10

     

     0,15

     

     0,43

     

     0,19

     

    126 %

    Bereinigtes EBITDA1

     

     130,8

     

     96,6

     

     127,7

     

     356,6

     

     236,4

     

    51 %

    Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten

     

     111,3

     

     67,3

     

     92,7

     

     293,0

     

     136,5

     

    115 %

    Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1

     

     73,4

     

     34,0

     

     57,4

     

     197,5

     

     51,5

     

    283 %

    Cash Cost ($/oz GEO)1

     

     942

     

     906

     

     929

     

     915

     

     831

     

    10 %

    AISC  fortgeführte Geschäftstätigkeit ($/oz GEO)1,2

     

     1.987

     

     1.638

     

     1.932

     

     1.896

     

     1.558

     

    22 %

    AISC einschließlich  aufgegebener Geschäftsbereiche ($/oz GEO)1,2,3

     

     1.987

     

     1.669

     

     1.899

     

     1.822

     

     1.593

     

    14 %

    Investitionsausgaben2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nachhaltig

     

     31,2

     

     33,7

     

     31,4

     

     85,2

     

     81,4

     

    5 %

    Nachhaltige Pachtverträge

     

     6,5

     

     2,9

     

     6,0

     

     17,4

     

     10,7

     

    63 %

    Wachstumskapital

     

     17,4

     

     7,3

     

     15,6

     

     48,4

     

     28,1

     

    72 %

     

     

     

     

     

     

     

     

    30. Sept. 2025

     

    31. Dez. 2024

     

    Veränderung

    Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen

     

     438,3

     

     231,3

     

    89 %

    Netto-Liquiditätsposition (ohne Akkreditive)

     

     

     

     

     

     

     

     588,3

     

     381,3

     

    54 %

    Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital

     

     

     

     

     

     

     

     1.618,9

     

     1.403,9

     

    15 %

    1 Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen” am Ende dieser Pressemitteilung und im Lagebericht, der den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereichten Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist.

    2 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis dargestellt.

     

    3  Der AISC für das Jahr 2025 spiegelt die Produktion und Kosten für Yaramoko vom 1. April bis zum 14. April 2025 wider, dem Datum, an dem das Unternehmen der geplanten Übergabe des Betriebs an den Käufer zugestimmt hat. Die AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent für den oben genannten Zeitraum wurden auf 1.410 USD geschätzt, was mit den AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent in Yaramoko für das erste Quartal 2025 in Höhe von 1.411 USD vergleichbar ist.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

    Der Beitrag aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, den im zweiten Quartal 2025 veräußerten Minen Yaramoko und San Jose, wurde, soweit zutreffend, entfernt.

     

     

    Ergebnisse für das dritte Quartal 2025

     

    Q3 2025 im Vergleich zu Q2 2025

     

    Cash Cost pro Unze und AISC

     

    Die Cash-Kosten pro verkaufter GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 942 USD, was einem leichten Anstieg gegenüber den im zweiten Quartal 2025 verzeichneten 929 USD entspricht.

     

    Die Gesamtkosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 1.987 US-Dollar, was einem Anstieg von 55 US-Dollar gegenüber den im zweiten Quartal 2025 verzeichneten 1.932 US-Dollar entspricht. Der Anstieg ist in erster Linie auf eine einmalige Erhöhung der aktienbasierten Vergütung um 80 USD pro GEO zurückzuführen. Diese Aufwendungen resultierten aus der Neubewertung von bar abgerechneten Aktienanteilen aufgrund des höheren Aktienkurses während des Quartals.   Die Auswirkungen wurden teilweise durch höhere Verkaufszahlen in Unzen ausgeglichen.

     

    Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

     

    Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Berichtszeitraum auf 123,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 42,6 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der Nettogewinn spiegelt die Rückbuchung einer Wertminderung in Höhe von 52,7 Millionen US-Dollar und die Rückbuchung einer früheren Abschreibung in Höhe von 16,7 Millionen US-Dollar auf minderwertige Lagerbestände in Lindero wider, die auf eine Erhöhung der mittel- und langfristigen Goldpreisprognosen zurückzuführen ist.

     

    Nach Bereinigung um Wertminderungsrücknahmen und andere einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 51,0 Millionen US-Dollar oder 0,17 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 44,7 Millionen US-Dollar oder 0,15 US-Dollar pro Aktie im zweiten Quartal 2025. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Goldpreise und ein höheres Goldverkaufsvolumen sowie einen niedrigeren effektiven Steuersatz zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im dritten Quartal 2025 bei 3.467 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 3.307 US-Dollar im zweiten Quartal 2025.  Der Anstieg des Goldabsatzvolumens war auf eine höhere Goldproduktion in Lindero zurückzuführen. Der effektive Steuersatz im dritten Quartal 2025 auf den bereinigten Nettogewinn betrug 30 % gegenüber 40 % im zweiten Quartal 2025, was auf den Zeitpunkt der Erfassung von Quellensteuern im Zusammenhang mit Dividendenbeschlüssen in der Elfenbeinküste zurückzuführen ist.  Dies wurde teilweise durch einen Wechselkursverlust von 7,4 Millionen US-Dollar im dritten Quartal gegenüber einem Gewinn von 2,3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal und höhere aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 10,8 Millionen US-Dollar im dritten Quartal gegenüber 4,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal im Zusammenhang mit der Neubewertung von bar abgerechneten Einheiten aufgrund eines höheren Aktienkurses ausgeglichen.

     

    Wechselkursverlust

     

    Im dritten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen Wechselkursverluste in Höhe von 7,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 2,3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025.  Der Hauptgrund für diesen Aufwand war ein Wechselkursverlust in Höhe von 5,6 Millionen US-Dollar bei unseren argentinischen Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Abwertung des Pesos um 14 % im Quartal. Seit Jahresbeginn hat der Peso um 32 % abgewertet, was zu einem kumulierten Verlust von 10 Millionen US-Dollar geführt hat.  Über die Hälfte dieses Verlusts seit Jahresbeginn steht im Zusammenhang mit Barmitteln, die in der ersten Hälfte des Jahres 2025 im Land angesammelt wurden. Dieser Verlust wurde jedoch durch Zinsen, Investitionen und Derivategewinne im Laufe des Jahres vollständig ausgeglichen. Zu Beginn des dritten Quartals konnte das Unternehmen die Rückführung von Geldern aus Argentinien wieder aufnehmen, sodass wir die lokalen Bargeldbestände auf ein Minimum beschränken konnten. 

     

    Cashflow

     

    Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals belief sich auf 113,9 Millionen US-Dollar oder 0,37 US-Dollar pro Aktie. Nach Bereinigung um Veränderungen des Betriebskapitals belief sich der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Quartal auf 111,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 92,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025, was auf höhere Umsätze zurückzuführen ist. Die Ertragsteuern in Höhe von 34,7 Millionen US-Dollar waren vergleichbar mit den im zweiten Quartal 2025 gezahlten 36,4 Millionen US-Dollar, was auf eine letzte Teilzahlung in Höhe von 15,4 Millionen US-Dollar in Séguéla sowie auf 13,6 Millionen US-Dollar an Quellensteuern für die Rückführung von Geldern aus Argentinien und der Elfenbeinküste zurückzuführen ist.

     

    Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im dritten Quartal 2025 auf 73,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 16,0 Millionen US-Dollar gegenüber den im zweiten Quartal 2025 gemeldeten 57,4 Millionen US-Dollar entspricht und auf höhere Umsätze und Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist. Die nachhaltigen Investitionsausgaben für das Quartal beliefen sich auf 31,2 Millionen US-Dollar und entsprachen damit in etwa denen des zweiten Quartals 2025.

     

    Im dritten Quartal 2025 investierte das Unternehmen 17,4 Millionen US-Dollar in nicht nachhaltige Investitionen, die sich hauptsächlich aus 9,8 Millionen US-Dollar für die Exploration von Bergwerken, 1,1 Millionen US-Dollar für andere Bergwerksprojekte und 6,5 Millionen US-Dollar für das Goldprojekt Diamba Sud zusammensetzten.

     

    Q3 2025 im Vergleich zu Q3 2024

     

    Cash-Kosten pro Unze und AISC

     

    Die konsolidierten Cash-Kosten pro GEO stiegen im dritten Quartal 2025 auf 942 US-Dollar, was einem Anstieg von 36 US-Dollar gegenüber den im dritten Quartal 2024 verzeichneten 906 US-Dollar entspricht. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Abraumverhältnisse in Séguéla und Lindero gemäß dem Minenplan sowie auf geringere Goldäquivalentunzen in Caylloma aufgrund eines Anstiegs des Goldpreises und der Auswirkungen auf die Goldäquivalentunzen zurückzuführen.

     

    Die Gesamtkosten pro Goldäquivalentunze aus fortgeführten Aktivitäten stiegen von 1.638 USD im dritten Quartal 2024 auf 1.987 USD im dritten Quartal 2025. Dieser Anstieg resultierte in erster Linie aus den oben erwähnten höheren Cash-Kosten pro Unze und höheren Kapitalleasingzahlungen, höheren aktienbasierten Vergütungsaufwendungen aufgrund des Anstiegs unseres Aktienkurses im dritten Quartal 2025 sowie höheren Lizenzgebühren aufgrund des höheren Goldpreises. Darüber hinaus profitierte die Vorperiode von (43 USD)/Unze im Zusammenhang mit Blue-Chip-Swaps in Argentinien, verglichen mit 0 USD im dritten Quartal 2025.

     

    Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

     

    Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Berichtszeitraum auf 123,6 Millionen Dollar oder 0,40 Dollar pro Aktie, verglichen mit 35,5 Millionen Dollar oder 0,11 Dollar pro Aktie im dritten Quartal 2024. Nach Bereinigung um Wertminderungsrücknahmen und Lagerbestandsabschreibungen in Höhe von 69,4 Millionen Dollar bei Lindero und anderen einmaligen Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 51,0 Millionen Dollar oder 0,17 Dollar pro Aktie, verglichen mit 32,7 Millionen Dollar oder 0,10 Dollar pro Aktie im dritten Quartal 2024. Der Anstieg ist in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise zurückzuführen, die im dritten Quartal 2025 durchschnittlich 3.467 US-Dollar pro Unze betrugen, verglichen mit 2.498 US-Dollar pro Unze im dritten Quartal 2024, sowie auf höhere Verkaufsmengen in Séguéla aufgrund höherer Verarbeitungsmengen und Gehalte.  Dies wurde teilweise durch höhere aktienbasierte Vergütungen und einen Wechselkursverlust von 7,4 Millionen US-Dollar (siehe oben) gegenüber einem Gewinn von 1,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024 ausgeglichen.

     

    Abschreibungen und Wertminderungen

     

    Die Abschreibungen und Wertminderungen stiegen um 7,2 Millionen US-Dollar auf 53,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 45,8 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum 2024. Der Anstieg ist in erster Linie auf höhere Verkaufsmengen in Séguéla und einen Anstieg der Wertminderung pro Unze in Lindero zurückzuführen, der durch die zusätzliche Wertminderung aufgrund des Projekts zur Erweiterung der Laugungshalde und den Bau der Solaranlage verursacht wurde. Die Abschreibungen und Wertminderungen im Berichtszeitraum umfassten 18,7 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation aus der Übernahme von Roxgold im Jahr 2021. 

     

    Cashflow

     

    Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 111,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 67,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Goldpreise und höhere Goldverkaufsmengen in Séguéla sowie eine geringere negative Veränderung des Betriebskapitals im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum dritten Quartal 2024  zurückzuführen. 

     

    Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im dritten Quartal 2025 auf 73,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 30,4 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die oben erwähnten höheren Preise und Metallverkäufe zurückzuführen. Die nachhaltigen Investitionsausgaben für das Quartal beliefen sich auf 31,2 Millionen US-Dollar und entsprachen damit weitgehend denen des dritten Quartals 2024.

     

    Séguéla-Mine, Elfenbeinküste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis zum 30. September

     

     

    Neun Monate zum 30. September

     

       

     

    2025

       

     

     2024

       

     

    2025

       

     

     2024

    Bergbauproduktion

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gemahlene Tonnen

     

     

     435.770

     

     

     418.390

     

     

     1.308.958

     

     

     1.131.684

    Durchschnittlich pro Tag zerkleinerte Tonnen

     

     

     4.737

     

     

     4.548

     

     

     4.777

     

     

     4.115

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gold

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     3,01

     

     

     2,69

     

     

     2,92

     

     

     2,94

    Ausbeute (%)

     

     

     91

     

     

     92

     

     

     92

     

     

     93

    Produktion (Unzen)

     

     

     38.799

     

     

     34.998

     

     

     115.485

     

     

     102.537

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     38.803

     

     

     33.816

     

     

     115.386

     

     

     101.369

    Realisierter Preis ($/oz)

     

     

     3.462

     

     

     2.494

     

     

     3.222

     

     

     2.305

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Barpreis (USD/Unze Au)1

     

     

     688

     

     

     655

     

     

     669

     

     

     559

    Gesamt-Cash-Kosten (USD/Unze Gold)1

     

     

     1.738

     

     

     1.176

     

     

     1.554

     

     

     1.073

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionsausgaben (in Tausend $)2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhaltungsinvestitionen

     

     

    21.355

     

     

     6.209

     

     

    48.033

     

     

     21.100

    Nachhaltige Leasingverträge

     

     

    4.270

     

     

     2.332

     

     

    12.393

     

     

     7.034

    Wachstumskapital

     

     

    7.893

     

     

     4.797

     

     

    22.638

     

     

     14.437

    1 Cash Cost und All-in Sustaining Cash Cost sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen.

    2  Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis dargestellt.

     

    Quartalsergebnisse und Finanzkennzahlen

     

    Im dritten Quartal 2025 belief sich die Minenproduktion auf insgesamt 272.396 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,66 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 32.074 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Die im Vergleich zu den verarbeiteten Tonnen geringere Menge an abgebauten Tonnen entspricht dem Minenplan und der Strategie zur Reduzierung der Oberflächenhalden. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 4.433.994 Tonnen Abraum bewegt, was zu einem Abraumverhältnis von 16,3:1 führte.

     

    Im dritten Quartal 2025 verarbeitete Séguéla 435.770 Tonnen Erz und produzierte 38.799 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,01 g/t Au, was einer Steigerung von 11 % bzw. 12 % gegenüber dem dritten Quartal 2024 entspricht. Die höhere Goldproduktion war das Ergebnis einer höheren verarbeiteten Tonnage und höherer Gehalte.

     

    Die Cash-Kosten pro verkaufter Goldunze beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 688 US-Dollar, verglichen mit 655 US-Dollar im dritten Quartal 2024. Die Cash-Kosten blieben unverändert, da die höheren Verkaufsmengen den Anstieg der Abbaukosten aufgrund höherer Abraumaufwendungen im Einklang mit dem Abbauplan ausglichen.

     

    Die Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 1.738 US-Dollar, verglichen mit 1.176 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anstieg im Quartal war in erster Linie auf höhere nachhaltige Investitionen aufgrund von kapitalisierten Abraumarbeiten und höhere Lizenzgebühren aufgrund höherer Goldpreise sowie eine Erhöhung der Lizenzgebühr um 2 % mit Wirkung zum 10. Januar 2025 zurückzuführen.

     

    Lindero-Mine, Argentinien

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis zum 30. September

     

     

    Neun Monate zum 30. September

     

       

     

    2025

       

     

     2024

       

     

    2025

       

     

     2024

    Minenproduktion

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Auf dem Laugungsplatz abgelagerte Tonnen

     

     

     1.699.007

     

     

     1.654.101

     

     

     5.280.543

     

     

     4.610.215

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gold

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     0,60

     

     

     0,66

     

     

     0,57

     

     

     0,62

    Produktion (oz)

     

     

     24.417

     

     

     24.345

     

     

     68.287

     

     

     70.481

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     25.290

     

     

     26.655

     

     

     67.433

     

     

     69.886

    Realisierter Preis ($/oz)

     

     

     3.476

     

     

     2.503

     

     

     3.246

     

     

     2.316

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Barpreis (USD/Unze Au)1

     

     

     1.117

     

     

     1.042

     

     

     1.136

     

     

     1.047

    Gesamt-Cash-Kosten ($/Unze Au)1

     

     

     1.570

     

     

     1.842

     

     

     1.738

     

     

     1.762

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionsausgaben (in Tausend $)2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhaltungsinvestitionen

     

     

    7.153

     

     

    20.678

     

     

    30.871

     

     

    46.636

    Nachhaltige Leasingverträge

     

     

    1.279

     

     

    586

     

     

    2.652

     

     

    1.771

    Wachstumskapital

     

     

    1.174

     

     

    219

     

     

    3.308

     

     

    568

    1 Cash Cost und All-in Sustaining Cash Cost sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen” am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht, der den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereichten Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist.

    2  Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis dargestellt.

     

    Quartalsergebnisse und Finanzkennzahlen

     

    Im dritten Quartal 2025 wurden insgesamt 1.699.007 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,60 g/t, die schätzungsweise 32.775 Unzen Gold enthielten, auf die Haufenlaugungsplatte gebracht. Es wurden 1,50 Millionen Tonnen Erz abgebaut, wobei das Abraumverhältnis 1,9:1 betrug.

     

    Die Goldproduktion von Lindero belief sich im Quartal auf 24.417 Unzen, bestehend aus 23.001 Unzen in Doré-Barren, 1.325 Unzen in reichhaltigem Feinkohlenstoff und 91 Unzen in Kupferfällungen. Die Goldproduktion blieb mit dem dritten Quartal 2024 vergleichbar, da der leichte Anstieg der auf die Laugungsplatte gelegten Tonnen durch geringere Fördermengen und einen niedrigeren Goldgehalt im dritten Quartal 2025 ausgeglichen wurde.

     

    Die Cash-Kosten pro Unze Gold beliefen sich im Quartal auf 1.117 US-Dollar gegenüber 1.042 US-Dollar im gleichen Zeitraum 2024. Der Anstieg der Cash-Kosten war in erster Linie auf geringere Verkaufsmengen zurückzuführen.

     

    Die AISC pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 1.570 US-Dollar, verglichen mit 1.842 US-Dollar im dritten Quartal 2024. Die niedrigeren AISC waren in erster Linie auf geringere nachhaltige Investitionsausgaben zurückzuführen, da im Vergleichsquartal die Erweiterung der Laugungshalde im Bau war. Das Vergleichsquartal profitierte außerdem von Investitionsgewinnen in Höhe von 3,2 Millionen US-Dollar aus grenzüberschreitenden Anleihegeschäften in argentinischen Pesos, verglichen mit null US-Dollar im aktuellen Quartal.

     

    Am 27. September 2025 kam es zu einem ungeplanten, sofortigen Stillstand des Vorbrechers. Als Ursache wurde ein mechanischer Defekt festgestellt, der mit einer hohen Stromstärke und einer Überhitzung der Pitman-Welle zusammenhing und speziell auf den vorzeitigen Verschleiß der primären Verschleißteile zurückgeführt wurde: die Buchsen und Lager.

     

    Ersatzverschleißteile wurden erfolgreich beschafft. Nach der aktuellen Einschätzung des Managements wurde der vorzeitige Ausfall der Buchsen und Lager wahrscheinlich durch eine Fehlausrichtung der Komponenten der Struktur s verursacht. Dieses Problem wird vor der Wiederinbetriebnahme und Inbetriebnahme der Brechanlage vollständig behoben und korrigiert. Die Primärbrechanlage wird voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte 2025 wieder betriebsbereit sein.

     

    Trotz dieser unerwarteten Ausfallzeit rechnet das Management nicht mit Auswirkungen auf die jährliche Produktionsprognose für die Lindero-Mine. Es wurden sofortige Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen, um den Durchsatz aufrechtzuerhalten, darunter die vollständige Umgehung des Primärbrechers durch den Einsatz eines mobilen Backenbrechers und die direkte Siebung des Roherz-Erzes.

     

    Caylloma-Mine, Peru

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis zum 30. September

     

     

    Neun Monate bis zum 30. September

     

       

     

    2025

       

     

     2024

       

     

    2025

       

     

     2024

    Minenproduktion

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gemahlene Tonnen

     

     

     140.523

     

     

     138.030

     

     

     415.653

     

     

     411.669

    Durchschnittlich gemahlene Tonnen pro Tag

     

     

     1.561

     

     

     1.551

     

     

     1.557

     

     

     1.548

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Silber

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     63

     

     

     82

     

     

     65

     

     

     84

    Ausbeute (%)

     

     

     82

     

     

     84

     

     

     83

     

     

     83

    Produktion (Unzen)

     

     

     233.612

     

     

     305.446

     

     

     717.226

     

     

     927.304

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     238.527

     

     

     338.768

     

     

     736.240

     

     

     931.820

    Erzielter Preis ($/oz)

     

     

     39,33

     

     

     29,24

     

     

     34,89

     

     

     26,98

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Blei

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Klasse (%)

     

     

     3,01

     

     

     3,62

     

     

     3,15

     

     

     3,64

    Erholung (%)

     

     

     91

     

     

     91

     

     

     91

     

     

     91

    Produktion (in Tausend Pfund)

     

     

     8.492

     

     

     9.998

     

     

     26.253

     

     

     30.053

    Verkauftes Metall (in Tausend Pfund)

     

     

     8.628

     

     

     10.934

     

     

     27.010

     

     

     30.181

    Erzielter Preis (USD/Pfund)

     

     

     0,89

     

     

     0,93

     

     

     0,89

     

     

     0,95

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zink

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (%)

     

     

     4,27

     

     

     4,64

     

     

     4,63

     

     

     4,63

    Erholung (%)

     

     

     91

     

     

     91

     

     

     91

     

     

     90

    Produktion (in Tausend Pfund)

     

     

     11.989

     

     

     12.809

     

     

     38.612

     

     

     38.032

    Verkauftes Metall (in Tausend Pfund)

     

     

     12.259

     

     

     13.411

     

     

     38.368

     

     

     38.586

    Realisierter Preis (USD/lb)

     

     

     1,28

     

     

     1,26

     

     

     1,26

     

     

     1,22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Barpreis (USD/Unze Silberäquivalent)1,2

     

     

     17,92

     

     

     14,88

     

     

     15,19

     

     

     13,45

    Gesamt-Cash-Kosten (USD/Unze Silberäquivalent)1,2

     

     

     25,17

     

     

     22,69

     

     

     21,76

     

     

     19,90

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kapitalausgaben (in Tausend $)3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhaltungsinvestitionen

     

     

    2.659

     

     

    6.826

     

     

    6.261

     

     

    13.688

    Nachhaltige Leasingverträge

     

     

    945

     

     

    (9)

     

     

    2.317

     

     

    1.871

    Wachstumskapital

     

     

    702

     

     

        

     

     

    1.256

     

     

     -

    1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden anhand der jeweils realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

    2  Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen” am Ende dieser Pressemitteilung und im Lagebericht, der den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereichten Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist.

    3 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis dargestellt.

     

    Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

     

    Im dritten Quartal 2025 produzierte die Mine Caylloma 233.612 Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Gehalt von 63 g/t, was einem Rückgang von 24 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht.

     

    Die Blei- und Zinkproduktion belief sich im Quartal auf 8,5 Millionen Pfund bzw. 12,0 Millionen Pfund. Die durchschnittlichen Gehalte betrugen 3,01 % Pb und 4,27 % Zn, was einem Rückgang von 7 % bzw. 8 % gegenüber dem gleichen Quartal 2024 entspricht. Die Produktion war aufgrund der niedrigeren Gehalte geringer und entsprach dem Minenplan.

     

    Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 17,92 USD gegenüber 14,88 USD im gleichen Zeitraum 2024. Die höheren Kosten pro Unze für das Quartal waren in erster Linie auf die geringere Silberproduktion und die Auswirkungen der höheren realisierten Silberpreise auf die Berechnung der verkauften Unzen Silberäquivalent zurückzuführen.

     

    Die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze zahlbarem Silberäquivalent stiegen im dritten Quartal 2025 um 11 % auf 25,17 $ gegenüber 22,69 $ im gleichen Zeitraum 2024. Der Anstieg für das Quartal war das Ergebnis höherer Cash-Kosten pro Unze und geringerer Silberäquivalent-Unzen aufgrund höherer Silberpreise.

     

    Qualifizierte Person

     

    Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist professioneller Geowissenschaftler der Association of Professional Engineers and Geoscientists der Provinz British Columbia (Registrierungsnummer 36328) und ist die qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß der Definition in National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

     

    Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

     

    Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen und -verhältnisse offengelegt, die nicht gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) definiert sind und nicht im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen werden, darunter unter anderem: Gesamtkosten; Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Gesamtkosten; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Produktions-Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent; nachhaltiges Kapital; Wachstumskapital; freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit; bereinigter Nettogewinn; bereinigter zurechenbarer Nettogewinn; bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge und Betriebskapital.

     

    Diese nicht nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen und nicht nach IFRS ermittelten Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsbenchmarks angegeben und vom Management zur Überwachung und Bewertung der Betriebsleistung und der Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Barmitteln verwendet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Anleger zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Finanzkennzahlen und Kennzahlen diese nicht nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen und Kennzahlen zur Bewertung der Leistung des Unternehmens heranziehen. Die Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Dementsprechend sollten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für die gemäß IFRS erstellten Kennzahlen und Verhältnisse zur Leistungsbewertung des Unternehmens betrachtet werden.

     

    Um ein besseres Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Kennzahlen und Verhältnisse zu ermöglichen, werden diese im Folgenden erläutert. Weitere Informationen zu den einzelnen in dieser Pressemitteilung offengelegten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung, finden Sie unter „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen” im Lagebericht des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 („Q3 2025 MDA”), der durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wurde. eine Erläuterung, wie solche Kennzahlen und Verhältnisse nützliche Informationen für einen Anleger liefern. Die Q3 2025 MD&A kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar unter dem Profil des Unternehmens abgerufen werden.

     

    Das Unternehmen hat diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet, mit Ausnahme der folgenden:

     

    -          Die Berechnung der Gesamtkosten wurde im vierten Quartal 2024 angepasst, um Blue-Chip-Swaps in Argentinien einzubeziehen. Einzelheiten zu dieser Änderung finden Sie auf den Seiten 28 und 29 des Lageberichts des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr.

    -          Die Berechnungen des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten zurechenbaren Nettogewinns wurden dahingehend geändert, dass die Auswirkungen der Abschreibung und Aufzinsung von Nutzungsrechten auf die Gewinn- und Verlustrechnung nicht mehr entfernt und die Zahlungen für Nutzungsrechte aus der Kapitalflussrechnung wieder hinzugerechnet werden. Das Management hat sich für diese Änderung entschieden, um die Überleitung vom Nettogewinn zum bereinigten Nettogewinn zu vereinfachen und die Transparenz zu verbessern, zumal die Nettoauswirkungen unwesentlich waren.

    -          Soweit zutreffend, wurden die Auswirkungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen aus den Vergleichszahlen entfernt. Die Berechnungsmethode wurde mit Ausnahme der oben beschriebenen Änderungen nicht geändert.

     

    Überleitung der Verschuldung zum Gesamtnettoschuldenstand und des Nettoschuldenstands zum bereinigten EBITDA für den 30. September 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Millionen, außer Verhältnis der Gesamtnettoverschuldung zum bereinigten EBITDA)

     

     

     

     

     

    Zum 30. September 2025

    2024 Wandelanleihen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     172,5

    Abzüglich:  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Anlagen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     (438,3)

    Gesamtnettoverschuldung1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     (265,8)

    Bereinigtes EBITDA (letzte vier Quartale)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     461,7

    Verhältnis der Gesamtnettoverschuldung zum bereinigten EBITDA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (0,6):1

    1 Ohne Akkreditive

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Überleitung des Nettogewinns zum zurechenbaren bereinigten Nettogewinn für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 und für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate zum

     

    Neun Monate zum 30. September

    Konsolidiert (in Millionen US-Dollar)

     

    30. September 2025

     

    30. September 2024

     

    30. Juni 2025

     

    2025

     2024

    Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn

     

    123,6

     

    50,5

     

    37,3

     

    219,4

     

    117,4

    Anpassungen, nach Steuern:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

      

     

    (17,0)

     

    3.6

     

    (22,3)

     

    (52,8)

    Abschreibung von Mineralgrundstücken

     

      

     

      

     

    2,0

     

    2,0

     

      

    Wertaufholung von mineralischen Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung

     

    (52,7)

     

      

     

      

     

    (52,7)

     

      

    Bestandsanpassung

     

    (16,7)

     

      

     

      

     

    (16,9)

     

    0,2

    Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten

     

    (3,2)

     

    (0,8)

     

    1,8

     

    2,2

     

    (7,0)

    Zurechenbarer bereinigter Nettogewinn

     

     51,0

     

     32,7

     

     44,7

     

     131,7

     

     57,8

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 und die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate zum

     

    Neun Monate zum 30. September

    Konsolidiert (in Millionen US-Dollar)

     

    30. September 2025

     

    30. September 2024

     

    30. Juni 2025

     

    2025

     2024

    Nettoeinkommen

     

     128,2

     

     54,4

     

     44,1

     

     237,0

     

     126,8

    Anpassungen:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

     -

     

     (17,0)

     

     3,6

     

     (22,3)

     

     (52,8)

    Bestandsanpassung

     

     (16,7)

     

     -

     

     -

     

     (16,9)

     

     -

    Finanzposten netto

     

     3,2

     

     5,7

     

     3,4

     

     9,6

     

     15,5

    Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen

     

     47,1

     

     43,0

     

     42,5

     

     143,3

     

     120,3

    Ertragsteuern

     

     24,8

     

     10,5

     

     33,7

     

     73,9

     

     26,3

    Wertaufholung von mineralischen Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung

     

     (52,7)

     

     -

     

     -

     

     (52,7)

     

     -

    Kapitalerträge

     

     (0,3)

     

     -

     

     (1,7)

     

     (2,0)

     

     -

    Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten

     

     (2,8)

     

     -

     

     2,1

     

     (13,3)

     

     0,3

    Bereinigtes EBITDA

     

     130,8

     

     96,6

     

     127,7

     

     356,6

     

     236,4

    Umsatz

     

     251,4

     

     181,7

     

     230,4

     

     676,8

     

     482,0

    EBITDA-Marge

     

    52

     

    53

     

    55

     

    53

     

    49

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

    Überleitung des Netto-Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 und die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate zum

     

    Neun Monate zum 30. September

    Konsolidiert (in Millionen US-Dollar)

     

    30. September 2025

     

    30. September 2024

     

    30. Juni 2025

     

    2025

     2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

     

     111,3

     

     92,9

     

     67,30

     

     305,0

     

     215,4

    Zugänge zu mineralischen Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung

     

     (48,5)

     

     (42,1)

     

     (47,0)

     

     (135,1)

     

     (110,9)

    Zahlungen für Leasingverpflichtungen

     

     (6,6)

     

     (3,0)

     

     (6,4)

     

     (19,0)

     

     (11,3)

    Freier Cashflow

     

     56,2

     

     47,8

     

     13,9

     

     150,9

     

     93,2

    Wachstumskapital

     

     17,4

     

     8,3

     

     15,6

     

     48,4

     

     28,1

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

     -

     

     (25,6)

     

     26,2

     

     (7,7)

     

     (78,9)

    Rückstellungen für Schließung und Sanierung

     

     0,1

     

     -

     

     -

     

     0,2

     

     -

    Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Investitionen

     

     -

     

     3,2

     

     -

     

     1,3

     

     8,3

    Sonstige Anpassungen

     

     (0,3)

     

     0,3

     

     1,7

     

     4,4

     

     0,8

    Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

     

     73,4

     

     34,0

     

     57,4

     

     197,5

     

     51,5

    Aufgrund von Rundungen können sich bei den Zahlen Abweichungen ergeben.

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 und die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2025

       

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     40.939

     

     66.660

     

     17.793

     

     125.394

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (13.331)

     

     (29.934)

     

     (4.268)

     

     (47.533)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (92)

     

     (11.152)

     

     (295)

     

     (11.539)

    Nebenproduktgutschriften

     

     (762)

     

     -

     

     -

     

     (762)

    Sonstige

     

     59

     

     -

     

     (663)

     

     (604)

    Behandlungs- und Veredelungskosten

     

     -

     

     -

     

     28

     

     28

    Anwendbare Barausgaben pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     26.813

     

     25.574

     

     12.595

     

     64.982

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     23.350

     

     38.144

     

     8.484

     

     69.978

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.148

     

     670

     

     1.485

     

     929

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.306 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das zweite Quartal 2025 berechnet.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 3. Quartal 2025

       

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     28.366

     

     70.549

     

     19.317

     

     118.234

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (15.594)

     

     (31.716)

     

     (5.199)

     

     (52.509)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (83)

     

     (12.154)

     

     (287)

     

     (12.524)

    Nebenproduktgutschriften

     

     (1.264)

     

     -

     

     -

     

     (1.264)

    Sonstige

     

     16.675

     

     -

     

     (668)

     

     16.007

    Behandlungs- und Veredelungskosten

     

     -

     

     -

     

     416

     

     416

    Anwendbare Barausgaben pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     28.100

     

     26.679

     

     13.579

     

     68.358

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     25.157

     

     38.803

     

     8.601

     

     72.561

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.117

     

     688

     

     1.579

     

     942

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.467 $/oz Au, 39,4 $/oz Ag, 1.962 $/t Pb und 2.815 $/t Zn für das dritte Quartal 2025 berechnet.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 3. Quartal 2024

       

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     42.350

     

     55.466

     

     19.820

     

     117.636

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (13.639)

     

     (27.165)

     

     (4.465)

     

     (45.269)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (89)

     

     (6.143)

     

     (366)

     

     (6.598)

    Nebenproduktgutschriften

     

     (1.132)

     

     -

     

     -

     

     (1.132)

    Sonstige

     

     3

     

     -

     

     (279)

     

     (276)

    Behandlungs- und Veredelungskosten

     

     -

     

     -

     

     2.249

     

     2.249

    Anwendbare Barausgaben pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     27.493

     

     22.158

     

     16.959

     

     66.610

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     26.393

     

     33.816

     

     13.343

     

     73.553

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.042

     

     655

     

     1.271

     

     906

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.498 $/oz Au, 29,2 $/oz Ag, 2.040 $/t Pb und 2.782 $/t Zn für das dritte Quartal 2024 berechnet.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – seit Jahresbeginn 2025

       

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Kosten des Umsatzes

     

     101.110

     

     202.634

     

     54.573

     

     358.319

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (38.724)

     

     (91.961)

     

     (13.836)

     

     (144.521)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (270)

     

     (33.439)

     

     (822)

     

     (34.531)

    Nebenproduktgutschriften

     

     (2.757)

     

     -

     

     -

     

     (2.757)

    Sonstiges

     

     16.857

     

     -

     

     (1.991)

     

     14.866

    Behandlungs- und Veredelungskosten

     

     -

     

     -

     

     494

     

     494

    Anwendbare Barausgaben pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     76.216

     

     77.234

     

     38.418

     

     191.868

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     67.087

     

     115.386

     

     27.315

     

     209.788

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.136

     

     669

     

     1.406

     

     915

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.231 $/oz Au, 34,9 $/oz Ag, 1.960 $/t Pb und 2.768 $/t Zn für das Jahr bis dato 2025 berechnet.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – seit Jahresbeginn 2024

       

    Lindero

       

    Séguéla

     

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Kosten des Umsatzes

     

     112.407

     

     152.106

     

     53.164

     

     317.677

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (36.800)

     

     (78.211)

     

     (11.647)

     

     (126.658)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (458)

     

     (17.244)

     

     (949)

     

     (18.651)

    Nebenproduktgutschriften

     

     (2.259)

     

     -

     

     -

     

     (2.259)

    Sonstige

     

     (226)

     

     -

     

     (960)

     

     (1.186)

    Behandlungs- und Veredelungskosten

     

     -

     

     -

     

     5.766

     

     5.766

    Anwendbare Barausgaben pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     72.664

     

     56.651

     

     45.374

     

     174.689

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     69.430

     

     101.369

     

     39.399

     

     210.198

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.047

     

     559

     

     1.152

     

     831

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.310 $/oz Au, 27,0 $/oz Ag, 2.091 $/t Pb und 2.692 $/t Zn für das Jahr 2024 bis dato berechnet.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent aus fortgeführten Geschäftsbereichen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 und die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024

     

    Für das zweite Quartal 2025 und das bisherige Jahr 2025 spiegeln die AISC die Produktion und Kosten für 1aramokov om 1. Bis 14. April 2025 wider, dem Datum, an dem das Unternehmen der geplanten Übergabe des Betriebs an den Käufer zugestimmt hat. Die AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent für den oben genannten Zeitraum wurden auf 1.410 USD geschätzt, was mit den AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent in Yaramoko für das erste Quartal 2025 in Höhe von 1.411 USD vergleichbar ist.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fortgeführte Geschäftsbereiche

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

    Gesamt

    AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2025

       

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    Unternehmen

       

    GEO AISC

       

    Yaramoko

       

    GEO AISC

    Cash Cost pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     26.813

     

     25.574

     

     12.595

     

     -

     

     64.982

     

     5.000

     

     69.982

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     92

     

     11.152

     

     295

     

     -

     

     11.539

     

     1.105

     

     12.644

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     -

     

     -

     

     760

     

     -

     

     760

     

     -

     

     760

    Allgemeines und Verwaltung

     

     2.577

     

     3.038

     

     1.672

     

     13.175

     

     20.462

     

     238

     

     20.700

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     29.482

     

     39.764

     

     15.322

     

     13.175

     

     97.743

     

     6.343

     

     104.086

    Erhaltungskapital1

     

     12.147

     

     22.549

     

     2.729

     

     -

     

     37.425

     

     314

     

     37.739

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)1

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

    Gesamtkosten

     

     41.629

     

     62.313

     

     18.051

     

     13.175

     

     135.168

     

     6.657

     

     141.825

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     23.350

     

     38.144

     

     8.484

     

     -

     

     69.978

     

     4.721

     

     74.699

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.783

     

     1.634

     

     2.128

     

     -

     

     1.932

     

     1.410

     

     1.899

    Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.306 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das zweite Quartal 2025 berechnet.

     

     

     

     

    Aufgrund von Rundungen können sich bei den Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

    1  Auf Cash-Basis dargestellt

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Goldäquivalentunze – Q3 2025

       

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    Unternehmen

       

    GEO AISC

     

     

     

     

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     28.100

     

     26.679

     

     13.579

     

     -

     

     68.358

     

     

     

     

    Anpassung des Nettoveräußerungswerts des Vorratsvermögens

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     

     

     

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     83

     

     12.154

     

     287

     

     -

     

     12.524

     

     

     

     

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     -

     

     -

     

     777

     

     -

     

     777

     

     

     

     

    Allgemeines und Verwaltung

     

     2.880

     

     2.993

     

     830

     

     18.163

     

     24.866

     

     

     

     

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     31.063

     

     41.826

     

     15.473

     

     18.163

     

     106.525

     

     

     

     

    Dauerkapital1

     

     8.432

     

     25.625

     

     3.604

     

     -

     

     37.661

     

     

     

     

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)1

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     

     

     

    Gesamtkosten

     

     39.495

     

     67.451

     

     19.077

     

     18.163

     

     144.186

     

     

     

     

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     25.157

     

     38.803

     

     8.601

     

     -

     

     72.561

     

     

     

     

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.570

     

     1.738

     

     2.218

     

     -

     

     1.987

     

     

     

     

    Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.467 $/oz Au, 39,4 $/oz Ag, 1.962 $/t Pb und 2.815 $/t Zn für das dritte Quartal 2025 berechnet.

     

     

     

     

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

    1  Auf Cash-Basis dargestellt

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fortgeführte Geschäftsbereiche

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

    Gesamt

    AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q3 2024

       

    Lindero

       

    Séguéla

     

    Caylloma

       

    Unternehmen

       

    GEO AISC

       

    Yaramoko

       

    San Jose

       

    GEO AISC

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     27.492

     

     22.158

     

     16.959

     

     -

     

     66.609

     

     27.253

     

     23.875

     

     117.737

    Anpassung des Nettoveräußerungswerts des Vorratsvermögens

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     89

     

     6.143

     

     366

     

     -

     

     6.598

     

     5.480

     

     639

     

     12.717

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     -

     

     -

     

     472

     

     -

     

     472

     

     -

     

     -

     

     472

    Allgemeines und Verwaltung

     

     2.935

     

     2.945

     

     1.246

     

     6.275

     

     13.401

     

     550

     

     1.802

     

     15.753

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     30.516

     

     31.246

     

     19.043

     

     6.275

     

     87.080

     

     33.283

     

     26.316

     

     146.679

    Erhaltungskapital1

     

     21.264

     

     8.511

     

     6.817

     

     -

     

     36.592

     

     5.166

     

     198

     

     41.956

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)1

     

     (3.162)

     

     -

     

     -

     

     -

     

     (3.162)

     

     -

     

     -

     

     (3.162)

    Gesamtkosten

     

     48.618

     

     39.757

     

     25.860

     

     6.275

     

     120.510

     

     38.449

     

     26.514

     

     185.473

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     26.393

     

     33.816

     

     13.343

     

     -

     

     73.553

     

     27.995

     

     9.597

     

     111.145

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.842

     

     1.176

     

     1.938

     

     -

     

     1.638

     

     1.373

     

     2.763

     

     1.669

    Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.333 $/oz Au, 28,5 $/oz Ag, 2.157 $/t Pb und 2.835 $/t Zn für das dritte Quartal 2024 berechnet.

     

     

     

     

     

     

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

    1  Auf Cash-Basis dargestellt

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fortgeführte Geschäftsbereiche

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

    Gesamt

    AISC pro verkaufter Goldäquivalentunze – seit Jahresbeginn 2025

       

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    Unternehmen

       

    GEO AISC

       

    Yaramoko

       

    GEO AISC

    Cash Cost pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     76.216

     

     77.234

     

     38.418

     

     -

     

     191.868

     

     39.960

     

     231.828

    Anpassung des Nettoveräußerungswerts des Vorratsvermögens

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     270

     

     33.439

     

     822

     

     -

     

     34.531

     

     8.830

     

     43.361

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     -

     

     -

     

     2.276

     

     -

     

     2.276

     

     -

     

     2.276

    Allgemeines und Verwaltung

     

     7.937

     

     8.255

     

     4.957

     

     46.712

     

     67.861

     

     1.602

     

     69.463

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     84.423

     

     118.928

     

     46.473

     

     46.712

     

     296.536

     

     50.392

     

     346.928

    Dauerkapital1

     

     33.523

     

     60.426

     

     8.578

     

     -

     

     102.527

     

     2.813

     

     105.340

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)1

     

     (1.319)

     

     -

     

     -

     

     -

     

     (1.319)

     

     -

     

     (1.319)

    Gesamtkosten

     

     116.627

     

     179.354

     

     55.051

     

     46.712

     

     397.744

     

     53.205

     

     450.949

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     67.087

     

     115.386

     

     27.315

     

     -

     

     209.788

     

     37.734

     

     247.522

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.738

     

     1.554

     

     2.015

     

     -

     

     1.896

     

     1.410

     

     1.822

    Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.231 $/oz Au, 34,9 $/oz Ag, 1.960 $/t Pb und 2.768 $/t Zn für das Jahr 2025 berechnet.

     

     

     

     

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

    1  Auf Cash-Basis dargestellt

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fortgeführte Geschäftsbereiche

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

    Gesamt

    AISC pro verkaufter Goldäquivalentunze – seit Jahresbeginn 2024

       

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    Unternehmen

       

    GEO AISC

       

    Yaramoko

       

    San Jose

       

    GEO AISC

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     72.664

     

     56.651

     

     45.374

     

     -

     

     174.689

     

     75.890

     

     72.761

     

     323.340

    Anpassung des Nettoveräußerungswerts des Vorratsvermögens

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     -

     

     1.777

     

     -

     

     1.777

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     458

     

     17.244

     

     949

     

     -

     

     18.651

     

     15.782

     

     2.210

     

     36.643

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     -

     

     -

     

     1.361

     

     -

     

     1.361

     

     -

     

     -

     

     1.361

    Allgemeines und Verwaltung

     

     9.095

     

     6.716

     

     3.871

     

     29.262

     

     48.944

     

     1.282

     

     4.850

     

     55.076

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     82.217

     

     80.611

     

     51.555

     

     29.262

     

     243.645

     

     94.731

     

     79.821

     

     418.197

    Erhaltungskapital1

     

     48.407

     

     28.134

     

     15.559

     

     -

     

     92.100

     

     24.724

     

     675

     

     117.499

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)1

     

     (8.311)

     

     -

     

     -

     

     -

     

     (8.311)

     

     -

     

     -

     

     (8.311)

    Gesamtkosten

     

     122.313

     

     108.745

     

     67.114

     

     29.262

     

     327.434

     

     119.455

     

     80.496

     

     527.385

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     69.430

     

     101.369

     

     39.399

     

     -

     

     210.198

     

     86.621

     

     34.218

     

     331.037

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.762

     

     1.073

     

     1.703

     

     -

     

     1.558

     

     1.379

     

     2.352

     

     1.593

    Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.307 $/oz Au, 27,1 $/oz Ag, 2.091 $/t Pb und 2.692 $/t Zn für das Jahr 2024 berechnet.

     

     

     

     

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

    1  Auf Cash-Basis dargestellt

     

     

     

     

     

     

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 und für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024

     

     

     

     

    Cash Cost pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q2 2025

       

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     17.793

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (4.268)

    )Lizenzgebühren und Steuern

     

     (295)

    Sonstiges

     

     (663)

    Behandlungs- und Raffinierungskosten

     

     28

    Barwert pro verkauftem Silberäquivalent

     

     12.595

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent1

     

     830.824

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     15,16

    1  Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet.

    2  Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet.  Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q3 2025

       

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     19.317

    Abschreibungen

     

     (5.199)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (287)

    Sonstiges

     

     (668)

    Behandlungs- und Raffinierungskosten

     

     416

    Barwert pro verkauftem Silberäquivalent

     

     13.579

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent1,2

     

     757.797

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     17,92

    1  Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 85,1:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:44,2 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:30,8 Pfund berechnet.

    2  Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet.  Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q3 2024

       

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     19.820

    Abschreibungen

     

     (4.465)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (366)

    Sonstiges

     

     (279)

    Behandlungs- und Raffinierungskosten

     

     2.249

    Barwert pro verkauftem Silberäquivalent

     

     16.959

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent1,2

     

     1.139.823

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     14,88

    1  Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 85,9:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:31,6 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:23,2 Pfund berechnet.

    2  Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet.  Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise

    Die Zahlen wurden angepasst, um Nutzungsrechte zu entfernen.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

    Cash Cost pro verkaufter Unze Silberäquivalent – seit Jahresbeginn 2025

       

    Caylloma

    Kosten des Umsatzes

     

     54.573

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (13.836)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (822)

    Sonstiges

     

     (1.991)

    Behandlungs- und Raffinierungskosten

     

     49

    Barwert pro verkauftem Silberäquivalent

     

     38.418

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent1,2

     

     2.529.394

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     15,19

    1  Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 95,9:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:39,3 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:27,8 Pfund berechnet.

    2  Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet.  Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – seit Jahresbeginn 2024

       

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     53.164

    Abschreibungen

     

     (11.647)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (949)

    Sonstiges

     

     (960)

    Behandlungs- und Raffinierungskosten

     

     5.766

    Barwert pro verkauftem Silberäquivalent

     

     45.374

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent1,2

     

     3.372.741

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     13,45

    1  Verkauftes Silberäquivalent  wird anhand eines  Silber-Gold-Verhältnisses von 82,8:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:28,4 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:22,1 Pfund berechnet.