Nynomic AG: Positiver Auftragsbestand & Starkes Q4 in Aussicht
In einem herausfordernden Marktumfeld kämpft die Nynomic AG mit unerwarteten Hürden. Trotz eines schwachen dritten Quartals mit einem Umsatz von 22,8 Mio. EUR und einem EBIT von 0,5 Mio. EUR bleibt der Blick nach vorn optimistisch. Der Auftragsbestand zeigt eine erfreuliche Tendenz, und das NyFit2025 Programm trägt erste Früchte.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Schwaches Marktumfeld belastet das Q3-Ergebnis der Nynomic AG, Umsatz und EBIT liegen unter Plan.
- Umsatz im dritten Quartal 2025 beträgt ca. 22,8 Mio. EUR, EBIT liegt bei ca. 0,5 Mio. EUR im positiven Bereich.
- In den ersten neun Monaten 2025 beträgt der Umsatz ca. 64,9 Mio. EUR, das EBIT liegt bei ca. -1,5 Mio. EUR.
- Auftragsbestand zeigt positive Entwicklung mit ca. 48,5 Mio. EUR, was eine Stabilisierung der Nachfrage andeutet.
- Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angepasst, erwartet werden ein Umsatz von 93,0 bis 96,0 Mio. EUR und ein EBIT von ca. 2,0 Mio. EUR.
- NyFit2025 Programm zeigt erste positive Effekte, strategische Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft werden vorangetrieben.
Der nächste wichtige Termin, Vorläufige Zahlen 2025, bei Nynomic ist am 01.03.2026.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte