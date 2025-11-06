69 0 Kommentare Nynomic AG: Positiver Auftragsbestand & Starkes Q4 in Aussicht

In einem herausfordernden Marktumfeld kämpft die Nynomic AG mit unerwarteten Hürden. Trotz eines schwachen dritten Quartals mit einem Umsatz von 22,8 Mio. EUR und einem EBIT von 0,5 Mio. EUR bleibt der Blick nach vorn optimistisch. Der Auftragsbestand zeigt eine erfreuliche Tendenz, und das NyFit2025 Programm trägt erste Früchte.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

