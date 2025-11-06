    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Videoausblick

    485 Aufrufe 485 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    KI-Blase angestochen: OpenAI, Nvidia betteln um Hilfe von Trump-Regierung!

    Kein Zufall wohl auch, dass Nvidia-Chef Huang postuliert, dass China das Rennen um KI gegen die USA gewinnen werde

    Die Alarmglocken in Sachen KI-Blase schrillen immer lauter: nun fordert die OpenAI-Finanzchefin Hilfe der Trump-Regierung, weil es angeblich nicht genügend "KI-Enthusiasmus" gebe, um die enormen Investitionen zu stemmen. Kein Zufall wohl auch, dass Nvidia-Chef Huang postuliert, dass China das Rennen um KI gegen die USA gewinnen werde. Subtext der Aussage: um den Sieg Chinas zu verhindern, müsse die Trump-Regierung im Wettlauf der Supermächte die Branche doch bitte noch stärker unterstützen. Das alles deutet darauf hin, dass die amerikanische KI-Blase mit ihrem "höher, schneller, weiter" längst ihren Hochpunkt überschritten hat! Damit die Blase weiter laufen kann, soll nun also der Staat helfen..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.613,47€
    Basispreis
    15,88
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.520,00€
    Basispreis
    16,44
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Zölle in Gefahr: Wie Trump vor dem Supreme Court wankt

    2. Stress an den US-Geldmärkten – muss die Fed intervenieren?

     

    Das Video "KI-Blase angestochen: OpenAI, Nvidia betteln um Hilfe von Trump-Regierung!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick KI-Blase angestochen: OpenAI, Nvidia betteln um Hilfe von Trump-Regierung! Die Alarmglocken in Sachen KI-Blase schrillen immer lauter: nun fordert die OpenAI-Finanzchefin Hilfe der Trump-Regierung, weil es angeblich nicht genügend "KI-Enthusiasmus" gebe