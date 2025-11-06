KI-Blase angestochen: OpenAI, Nvidia betteln um Hilfe von Trump-Regierung!

Die Alarmglocken in Sachen KI-Blase schrillen immer lauter: nun fordert die OpenAI-Finanzchefin Hilfe der Trump-Regierung, weil es angeblich nicht genügend "KI-Enthusiasmus" gebe, um die enormen Investitionen zu stemmen. Kein Zufall wohl auch, dass Nvidia-Chef Huang postuliert, dass China das Rennen um KI gegen die USA gewinnen werde. Subtext der Aussage: um den Sieg Chinas zu verhindern, müsse die Trump-Regierung im Wettlauf der Supermächte die Branche doch bitte noch stärker unterstützen. Das alles deutet darauf hin, dass die amerikanische KI-Blase mit ihrem "höher, schneller, weiter" längst ihren Hochpunkt überschritten hat! Damit die Blase weiter laufen kann, soll nun also der Staat helfen..

Hinweise aus Video: