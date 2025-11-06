Sinopec unterzeichnet auf der CIIE 2025 Verträge im Wert von 40,9 Milliarden US-Dollar

Im Mittelpunkt steht das Thema Technologiegetrieben, KI-gestützt: Die Zukunft der Energie – das Forum konzentrierte sich auf digitale Intelligenz , technologische Innovation , Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Materialien , Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit im Energiebereich .

SHANGHAI, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") veranstaltete am 4. November auf der 8. China International Import Expo (CIIE 2025) ein Themenforum und eine Unterzeichnungszeremonie. Das Unternehmen unterzeichnete Kaufverträge mit 34 Partnern aus 17 Ländern und Regionen im Gesamtwert von 40,9 Milliarden US-Dollar, darunter 24 Produkte aus 10 Hauptkategorien, darunter Rohöl, Chemikalien, Ausrüstung, Materialien, Konsumgüter und mehr. Seit der ersten CIIE 2018 hat Sinopec in acht Sitzungen Aufträge im Gesamtwert von über 325 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.

Zhao Dong, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von Sinopec, hielt eine Rede auf dem Forum, das von Li Yonglin, Direktor und Senior Vice President von Sinopec, moderiert wurde. Niu Shuanwen, Direktor und Senior Vice President von Sinopec, nahm an der Veranstaltung teil und unterzeichnete Vereinbarungen mit internationalen Partnern.

„Sinopec ist fest entschlossen, seine Hauptaufgabe, die Förderung einer hochwertigen Entwicklung, zu erfüllen. Während das Unternehmen weiterhin seine industrielle Basis unter Nutzung seiner technologischen Stärke konsolidiert, hält es auch an dem Prinzip der „digitalen Intelligenz" fest, um neue Motoren der Wertschöpfung zu aktivieren und die Energie- und Chemieindustrie in Richtung größerer Raffinesse, Intelligenz und Nachhaltigkeit voranzubringen", erklärte Zhao Dong.

Er betonte, dass die Entwicklung von Sinopec untrennbar mit dem langfristigen Vertrauen und der starken Unterstützung globaler Partner verbunden ist. Mit Blick auf Chinas 15. Fünfjahresplan skizzierte Zhao Dong das Ziel von Sinopec, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, um wissenschaftliche und technologische Innovationen zu stärken, Entwicklungsengpässe zu überwinden und neue Wettbewerbsvorteile für die Branche zu schaffen.

Zhao Dong forderte außerdem gemeinsame Anstrengungen, um das Tempo der digitalen Intelligenz zu beschleunigen, die tiefe Integration der Informationstechnologie der nächsten Generation in die Energie- und Chemieindustrie zu fördern und neue Impulse für die industrielle Modernisierung zu setzen. Zhao Dong sagte, Sinopec werde die Zusammenarbeit im Bereich grüner und kohlenstoffarmer Technologien ausbauen und die saubere und effiziente Nutzung traditioneller Energien parallel zur groß angelegten Entwicklung neuer Energien vorantreiben, um so einen Plan für nachhaltige Entwicklung und eine vielversprechende Zukunft für die Energie- und Chemieindustrie zu schaffen.

Führungskräfte von führenden Unternehmen – Datuk Sazali Hamzah (EVP & CEO Downstream, Petronas Chemicals Group), Axel Lorenz (CEO, Process Automation, Siemens), Aravind Yarlagadda (SVP, Industrial Solutions, Baker Hughes) und Audun M. Martinsen (Partner und Leiter der Energieforschungsabteilung, Rystad Energy) – hielten Grundsatzreden.

