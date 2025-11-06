Pulsar Helium - Frische 5,6 Mio. CAD liefern Rückenwind für Heliumprojekt Topaz

Pulsar Helium (WKN: A3EP2C / AIM: PLSR / TSXV: PLSR) treibt mit Hochdruck die Entwicklung seines Heliumprojekts Topaz in Minnesota voran. Aktuell läuft bereits ein neues, insgesamt auf zehn Löcher ausgelegtes Bohrprogramm, das das Ziel verfolgt, das Reservoirmodell zu verfeinern und die Grundlage für eine künftige Entwicklungsentscheidung zu schaffen. Jetzt fließen dem Unternehmen aus der Ausübung von Warrants durch einen Großaktionär noch einmal erhebliche Mittel zu, die für die anstehenden und für zukünftige Aktivitäten genutzt werden können!

Wie das Unternehmen nämlich soeben meldete, hat ABCrescent Cooperatief U.A. am gestrigen, 5. November alle 15,5 Millionen gehaltenen Warrants zum Kurs von 0,36 CAD je Warrant ausgeübt, sodass Pulsar 5,58 Mio. CAD an frischem Kapital zufließen. Das stärkt die Bilanz des Unternehmens substanziell, was die Weiterentwicklung von Topaz natürlich begünstigt.

Pulsar Helium geht jetzt aus Position der Stärke heraus voran

Thomas Abraham-James, President und CEO von Pulsar Helium, betrachtet die Ausübung der Warrants durch ABCrescent als Vertrauensbeweis und als Unterstützung für sein Unternehmen: „Durch die Ausübung ihrer Optionsscheine haben sie (ABCrescent) ihr starkes Engagement für unsere Vision unter Beweis gestellt, unsere Liquiditätslage gestärkt und rund 5,6 Millionen CAD an Erlösen bereitgestellt, um die Entwicklung unseres Heliumprojekts Topaz in Minnesota voranzutreiben. Sie bleiben unser größter Aktionär und behalten ihren Sitz im Vorstand, was die Tiefe unserer Partnerschaft und ihr langfristiges Engagement unterstreicht. Diese Transaktion rationalisiert unsere Kapitalstruktur erheblich, da praktisch alle ausstehenden Optionsscheine eliminiert und alle wahrgenommenen Marktüberhänge beseitigt werden. Mit diesen positiven Schritten bewegen wir uns aus einer Position der Stärke heraus vorwärts, und ich freue mich darauf, Topaz weiter voranzutreiben und weitere Updates zu teilen, sobald unsere Arbeit voranschreitet.”

Details zur Warrant-Ausübung

Die am 5. November ausgeübten ABC-Warrants stammen aus einer Finanzierung, die Pulsar im Januar 2024 abgeschlossen hatte. ABC gab darüber hinaus bekannt, dass man in Vertretung vollständig verwalteter Konten am 4. und 5. November insgesamt 200.000 Pulsar-Stammaktien abgegeben hat. Damit hält ABC jetzt noch (direkt oder indirekt) 22.576.316 Pulsar-Stammaktien, was 13,53 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Gesellschaft entspricht. Die neuen Aktien sollen am 12. November an der Börse gelistet werden.

Fazit: Pulsar Helium fließt mit der Warrant-Ausübung durch ABC nicht nur substanzielles frisches Kapital für die weitere Entwicklung von Topaz zu, sodass das Unternehmen sich nun wahrhaftig in einer „Position der Stärke“ befindet, mit der Ausübung sind laut CEO Abraham-James nun auch „praktisch alle ausstehenden Optionsscheine eliminiert und alle wahrgenommenen Marktüberhänge beseitigt“. Das verbessert die Position des Unternehmens auch unserer Ansicht nach noch einmal klar.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pulsar Helium halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Pulsar Helium zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Pulsar Helium und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Pulsar Helium die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.