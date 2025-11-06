Vattenfall-Windpark Nordlicht 2 kann gebaut werden

Der Baubeginn ist mittlerweile für 2027 geplant, wie der staatliche schwedische Energieversorger Vattenfall mitteilte. Ein Jahr früher solle der Bau des Vattenfall-Windparks Nordlicht 1 beginnen, der in der Nähe von Nordlicht 2 liegt. Den Bau des Windparks Nordlicht 1 hatte das BSH Ende vergangenen Jahres genehmigt.

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Bau des Vattenfall-Windparks Nordlicht 2 nördlich von Borkum ist vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) genehmigt worden. 44 Windräder sollen auf der Nordseefläche entstehen, wie die Behörde aus Hamburg und Rostock mitteilte. Nordlicht 2 soll bis Ende 2028 in Betrieb gehen. Die Gesamtleistung beläuft sich rechnerisch auf 0,66 Gigawatt.

Der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen war an Nordlicht 1 und 2 beteiligt, hat die übernommenen Anteile aber zurückverkauft, wie im März bekanntgeworden ist. Vattenfall teilte mit, BASF bleibe Kunde.

Stand Juni lag die Windkraftleistung in der deutschen Nord- und Ostsee bei rund 9,2 Gigawatt. Deutschland hat das Ziel, bis 2030 mindestens 30 Gigawatt zu erreichen./lkm/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 42,94 auf Tradegate (06. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,96 %. Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,39 Mrd.. BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -6,72 %/+23,60 % bedeutet.



