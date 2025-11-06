Vattenfall-Windpark Nordlicht 2 kann gebaut werden
- Genehmigung für Windpark Nordlicht 2 erteilt.
- 44 Windräder mit 0,66 GW Leistung bis 2028.
- Baubeginn 2027, Nordlicht 1 startet 2026.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Bau des Vattenfall-Windparks Nordlicht 2 nördlich von Borkum ist vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) genehmigt worden. 44 Windräder sollen auf der Nordseefläche entstehen, wie die Behörde aus Hamburg und Rostock mitteilte. Nordlicht 2 soll bis Ende 2028 in Betrieb gehen. Die Gesamtleistung beläuft sich rechnerisch auf 0,66 Gigawatt.
Der Baubeginn ist mittlerweile für 2027 geplant, wie der staatliche schwedische Energieversorger Vattenfall mitteilte. Ein Jahr früher solle der Bau des Vattenfall-Windparks Nordlicht 1 beginnen, der in der Nähe von Nordlicht 2 liegt. Den Bau des Windparks Nordlicht 1 hatte das BSH Ende vergangenen Jahres genehmigt.
Der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen war an Nordlicht 1 und 2 beteiligt, hat die übernommenen Anteile aber zurückverkauft, wie im März bekanntgeworden ist. Vattenfall teilte mit, BASF bleibe Kunde.
Stand Juni lag die Windkraftleistung in der deutschen Nord- und Ostsee bei rund 9,2 Gigawatt. Deutschland hat das Ziel, bis 2030 mindestens 30 Gigawatt zu erreichen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 42,94 auf Tradegate (06. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,96 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,39 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -6,72 %/+23,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das ist nicht nachhaltig, was BASF da macht. Sie verkaufen den Bereich, der als einziges gut läuft und signifikant zugelegt hat, und nehmen das Geld, um nicht nur die hohe Dividende zu bezahlen, sondern starten ohne Not auch noch einen Aktienrückkauf. Warum nimmt man das Geld nicht zur Schuldentilgung bei knapp 21 Mrd. Nettoschulden?
Ende des Jahres läuft die Beschäftigungsgarantie in Ludwigshafen aus.