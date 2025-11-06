ROUNDUP
Suss Microtec sieht 'sehr deutliche' Geschäftsbelebung - Aktie erholt
- Suss erwartet deutliche Belebung im Q4 2023.
- Aktie stieg um 15,8% nach gesenktem Ausblick.
- Umsatz stieg um 15%, Gewinn sank um 28%.
GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss erwartet nach einer zuletzt trägen Entwicklung wieder bessere Zeiten. "Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung", sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick am Donnerstag laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage. Nach der Enttäuschung über den Ende Oktober gesenkten Profitabilitätsausblick für 2025 erholte sich die Aktie deutlich. Damals war auch von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen.
Am Vormittag gewann das Papier als Favorit im Nebenwerteindex SDax 15,8 Prozent auf 30,88 Euro. Zuvor war der Kurs seit der Senkung der Prognose aber auch um rund ein Viertel auf 26,66 Euro eingebrochen.
Seither rechnet Suss für 2025 mit einer Bruttomarge von 35 bis 37 Prozent, zuvor waren jeweils zwei Prozentpunkte mehr erwartet worden. Im selben Ausmaß war auch die Prognose für die Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern auf 11 bis 13 Prozent gesenkt worden. Das Umsatzziel hatte das Unternehmen mit 470 bis 510 Millionen Euro hingegen beibehalten.
Wie das Unternehmen an diesem Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen mitteilte, stieg der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 118 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen damit 384,4 Millionen Euro in den Büchern.
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um gut 28 Prozent auf 12,4 Millionen Euro, was - wie ebenfalls schon bekannt - einer Marge von 10,5 Prozent entspricht. Der Gewinn unter dem Strich sank von 12,9 auf 9,2 Millionen Euro.
Mit Blick auf den Gewinnrückgang verwies Suss auf den Zusatzaufwand bei der Montage von Anlagen und eine temporär erhöhte Anlaufunterstützung bei Kunden für bereits installierte Anlagen. Hinzu gekommen sei ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix sowie auf Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Taiwan./mis/niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 16.132 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,66 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 604,05 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+88,68 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was rauchen die da eigentlich bei der IR? Selten so eine dilettantische Arbeit gesehen. Innerhalb von sieben Handelstagen durch eigene Meldungen erst 27% Kursverlust und dann 16% Kursplus produziert. Chapeau! Hätte man nicht die erste Meldung gleichzeitig mit der Belebung des AE kommunizieren können? Oder sind die Kundenanfragen erst gestern Nachmittag reingeflattert? Wahnsinn.
27. Okt 2025:
„Angesichts eines auch im dritten Quartal 2025 mit 70,0 Mio. € wenig dynamischen Auftragseingangs wird der Vorstand zeitnah außerdem über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten.“ Und „Da im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werden kann (...)“
06. Nov 2025:
„SUSS erwartet deutliche Belebung beim Auftragseingang im vierten Quartal“ und „Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung“
|09:29:18
|- 30,44
|- 158
|09:29:18
|- 30,44
|- 42
Muss ich leider mitnehmen - Cash für die Quartalszahlen mit Gewinnwarnung - Heute Lanxess Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif
ich denke fortgeschrittene Vertragsverhandlungen mit einem großen Kunden.
aus dem News gibts interessante Details aus den Samsung Zahlen.
ich glaube nicht an Zufälle..
https://www.reuters.com/world/china/samsung-electronics-q3-profit-jumps-32-conventional-chip-boom-2025-10-30/