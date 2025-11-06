    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt Kion auf 'Halten' - Erwartungen an 2026 zu hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Kion von "Kaufen" auf "Halten" ab.
    • Erwartungen für 2026 als zu hoch eingeschätzt.
    • Fairer Wert der Aktien bleibt bei 63 Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von Kion von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Erwartungen an den Spezialisten für Warenlagerlogistik für 2026 seien etwas zu hoch, schrieb Alexander Hauenstein am Donnerstag. Die Aktien hätten mittlerweile den fairen Wert erreicht, den er unverändert mit 63 Euro errechnete. Mit dem Geschäftsmomentum sei das Unternehmen allerdings auf Kurs./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 61,60 auf Tradegate (06. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +6,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,04 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -21,70 %/+15,82 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank

