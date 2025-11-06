DZ Bank senkt Kion auf 'Halten' - Erwartungen an 2026 zu hoch

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 61,60 auf Tradegate (06. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +6,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,04 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -21,70 %/+15,82 % bedeutet.