Klimabildung für 7 Millionen Schüler weltweit

HASSELT, Belgien, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Während des Klimaaktionstages 2025 wandte sich der GRAMMY-Preisträger Macklemore an Lehrer und Schüler auf der ganzen Welt und nutzte seine Plattform, um die Bemühungen von Millionen Schülern und Pädagogen zu würdigen, die durch Bildung die Sichtweise auf die Klimakrise von Angst hin zu aktivem Handeln verändern. Die Schüler haben an Lösungen wie Solarleuchten, vertikalen Gärten und selbst hergestelltem Biokunststoff gearbeitet, wobei jede Aktion erfasst und mithilfe eines Tracking-Algorithmus, der zeigt, wie viel CO₂ durch das Handeln der Schüler vermieden wurde, visualisiert wird.

Der GRAMMY-Preisträger wendet sich an Schüler auf der ganzen Welt und betont, dass Bildung ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung des Klimawandels ist.

Die Botschaft von Macklemore ist persönlich:

„Ich habe drei kleine Kinder und denke jeden Tag an die Welt, die wir ihnen hinterlassen werden ... Ihre Generation kann diejenige sein, die den Kurs ändert und unserem Planeten eine hoffnungsvollere Zukunft gibt. Ihre Generation kann handeln und Leben retten."

Er lobte direkt die Arbeit, die in den Klassenzimmern geleistet wird:

„Die Arbeit, die ihr in den Klassenzimmern rund um den Globus leistet, ist ein so wichtiger Schritt, um etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen ... Das ist es, was das „Climate Action Project" tut: ein Klassenzimmer nach dem anderen."

Die Macht der Bildung: Belastbare Daten zur globalen Wirkung

Macklemore stellte das „Climate Action Project" vor, eine 6-wöchige Online-Bildungsinitiative, die Klassen dazu anleitet, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, und würdigte die Schüler für die Entwicklung von Lösungen sowie das gemeinsame Handeln. Die Vereinten Nationen haben bereits im Jahr 2020 festgestellt, dass „Bildung ein entscheidender Faktor bei der Bewältigung des Klimawandels ist". Trotz dieses Anspruchs haben nur wenige internationale Regierungen Klimabildung zur Pflicht gemacht, was zu einem langsamen politischen Wandel führt. Das Climate Action Project kehrt dieses Verständnis um. Indem es bei der Jugend ansetzt, befähigt es die Schüler, ihr Verhalten zu ändern – und damit auch die Denkweise der Gesellschaft. Schüler gehen über das passive Lernen hinaus und leisten einen aktiven, messbaren Beitrag, indem sie Lösungen sowie politischen Willen schaffen, die einen systemischen Wandel vorantreiben.