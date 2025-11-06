AKTIE IM FOKUS
Lanxess erneut stark unter Druck - Quartalszahlen belasten
- Lanxess-Aktien fallen auf Tiefstand seit 2009.
- Umsatz im Q3 sinkt um 16% auf 1,34 Mrd. Euro.
- Vorsichtige Gewinnprognose, Free Cashflow negativ.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Lanxess sind am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit dem Jahr 2009 gefallen. Am Vormittag sackte er Kurs um 10,5 Prozent auf 17,40 Euro ab.
Im dritten Quartal fiel der Umsatz des MDax-Konzerns um gut 16 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) sank im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 125 Millionen Euro. Der Chemiekonzern wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld nun vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr.
Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Quartal leicht unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies. Sämtliche operativen Einheiten des Chemiekonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die gestiegene Vorsicht von Lanxess mit Blick auf das operative Jahresergebnis (Ebitda) in diesem Jahr decke sich mit der Markterwartung. So rechnet das Unternehmen nur noch mit einem Ebitda am unteren Ende der bisher avisierten Spanne.
"Der schwache Absatz und die verhaltene Erwirtschaftung von Barmitteln sollten Investoren weiterhin Sorgen bereiten", schrieb Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler. So sei der Barmittelfluss aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) im dritten Quartal leicht negativ gewesen, ähnlich wie im Vorjahreszeitraum.
Im laufenden Jahr summieren sich die Kursverluste von Lanxess nun auf mehr als ein Viertel. Damit schneidet Lanxess schlechter ab als der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals , der 2025 bisher um fast sechs Prozent nachgegeben hat./bek/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,03 % und einem Kurs von 17,26 auf Tradegate (06. November 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +12,69 %/+42,35 % bedeutet.
