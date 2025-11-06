BMW Drivers Club feiert zehnjähriges Bestehen mit Jubiläumsaktionen (FOTO)
München (ots) - Der BMW Drivers Club, 2015 ins Leben gerufen, feiert in diesem
Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit damals hat sich der Club in eine
vielseitige Erlebniswelt entwickelt, die den Kern der Marke BMW - die Freude am
Fahren - immer wieder neu erlebbar macht.
Erfolgreiches Jubiläum auf Social Media
Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit damals hat sich der Club in eine
vielseitige Erlebniswelt entwickelt, die den Kern der Marke BMW - die Freude am
Fahren - immer wieder neu erlebbar macht.
Erfolgreiches Jubiläum auf Social Media
Anzeige
Präsentiert von
Wie gut das angenommen wird, zeigen die Aktivitäten des BMW Drivers Club auf
Social Media anlässlich des Jubiläums: So wurde im Jubiläumsmonat Oktober die
Reichweite des BMW Drivers Club um fast 70 Prozent erhöht, dem Instagram-Kanal
traten mehr als doppelt so viele neue Follower als im Vormonat bei und schon
bald hat der Kanal " @bmwdriversclub_official
(https://www.instagram.com/bmwdriversclub_official/) " 14.000 Follower. Die
höchste Performance unter den Jubiläumsbeiträgen erreichte mit einer
Engagement-Rate von mehr als 32 Prozent das Gewinnspiel mit BMW Drivers Club
Champ Magdalena Neuner. Verlost wurde exklusiv für Mitglieder des BMW Drivers
Club ein VIP-Paket für zwei Personen für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding
inklusive Meet & Greet mit der Olympiasiegerin.
Im Jubiläumsjahr präsentierte der Kundenclub ein abwechslungsreiches Programm:
Während der Summer Challenge erlebten die Gewinnerinnen und Gewinner bei einer
Classic Rallye in ikonischen Fahrzeugen spektakuläre Strecken durch die
atemberaubende Landschaft Süddeutschlands und Österreichs, während die Winter
Challenge mit Abenteuern in Pontresina am Berninapass sorgte für Nervenkitzel
auf Schnee, Eis und beim Eiscanyoning. Sportliche Höhepunkte waren für die
Gewinnerinnen und Gewinner die BMW Open im Tennis, die
Biathlon-Weltmeisterschaft sowie die exklusive "BMW Drivers Club Race
Experience" auf dem Hockenheimring, die an das Event-Fahrerlebnis "Drive like
Bruno" und die Ursprünge des Clubs erinnerte.
Ein weiterer Fokus lag auf der Fortführung des Storytelling-Formats
"road.stories". Bestsellerautor Wladimir Kaminer und Starkoch Andreas Schweiger
nahmen die Community in acht Folgen mit auf eine Reise durch Kunst, Kultur,
Kulinarik und Automobile. Die BMW Drivers Club Champs - Kaminer, Schweiger und
Magdalena Neuner - repräsentieren die Vielfalt und den Premium-Charakter des
Clubs.
"Der BMW Drivers Club setzt bewusst auf Erlebnisse statt auf Werbung", sagt
Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der
BMW Bank. "Wir wollen Menschen für unsere Marke begeistern - persönlich,
authentisch und nahbar. So entsteht eine Bindung, die weit über reine
Finanzdienstleistungen hinausgeht."
Neben exklusiven Events profitieren Mitglieder von attraktiven Vorteilen: Mit
der BMW Card von American Express genießen sie zwei Jahre Beitragsfreiheit und 1
% Gutschrift auf E-Ladestations- und Tankumsätze. Zusätzliche Mehrwerte bieten
das BMW Premium Investmentdepot bei Finanzpartner FNZ Bank, attraktive
Mietkonditionen bei BMW Rent | MINI Rent, Sonderkonditionen für das Automagazin
ramp sowie ein 15 % Rabatt auf Übernachtungen in Andaz Hotels weltweit.
Der Zugang zum BMW Drivers Club bleibt unverändert einfach: Kunden, die ein
Fahrzeug über die BMW Bank leasen, finanzieren oder ein Banking-Produkt nutzen,
erhalten eine Einladung. Nach zehn Jahren hat sich der Drivers Club als fester
Bestandteil der Kundenbindung und als Marke mit hohem Wiedererkennungswert
etabliert.
Informationen für die Redaktionen
Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit
Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter
betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für
Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie
die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und
Kreditkarten.
Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und
einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank
GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI
Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.
Pressekontakt:
BMW Bank GmbH
Christoph Güttner
E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
Telefon: +49-89-3184-1703
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6152542
OTS: BMW Bank GmbH
Social Media anlässlich des Jubiläums: So wurde im Jubiläumsmonat Oktober die
Reichweite des BMW Drivers Club um fast 70 Prozent erhöht, dem Instagram-Kanal
traten mehr als doppelt so viele neue Follower als im Vormonat bei und schon
bald hat der Kanal " @bmwdriversclub_official
(https://www.instagram.com/bmwdriversclub_official/) " 14.000 Follower. Die
höchste Performance unter den Jubiläumsbeiträgen erreichte mit einer
Engagement-Rate von mehr als 32 Prozent das Gewinnspiel mit BMW Drivers Club
Champ Magdalena Neuner. Verlost wurde exklusiv für Mitglieder des BMW Drivers
Club ein VIP-Paket für zwei Personen für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding
inklusive Meet & Greet mit der Olympiasiegerin.
Im Jubiläumsjahr präsentierte der Kundenclub ein abwechslungsreiches Programm:
Während der Summer Challenge erlebten die Gewinnerinnen und Gewinner bei einer
Classic Rallye in ikonischen Fahrzeugen spektakuläre Strecken durch die
atemberaubende Landschaft Süddeutschlands und Österreichs, während die Winter
Challenge mit Abenteuern in Pontresina am Berninapass sorgte für Nervenkitzel
auf Schnee, Eis und beim Eiscanyoning. Sportliche Höhepunkte waren für die
Gewinnerinnen und Gewinner die BMW Open im Tennis, die
Biathlon-Weltmeisterschaft sowie die exklusive "BMW Drivers Club Race
Experience" auf dem Hockenheimring, die an das Event-Fahrerlebnis "Drive like
Bruno" und die Ursprünge des Clubs erinnerte.
Ein weiterer Fokus lag auf der Fortführung des Storytelling-Formats
"road.stories". Bestsellerautor Wladimir Kaminer und Starkoch Andreas Schweiger
nahmen die Community in acht Folgen mit auf eine Reise durch Kunst, Kultur,
Kulinarik und Automobile. Die BMW Drivers Club Champs - Kaminer, Schweiger und
Magdalena Neuner - repräsentieren die Vielfalt und den Premium-Charakter des
Clubs.
"Der BMW Drivers Club setzt bewusst auf Erlebnisse statt auf Werbung", sagt
Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der
BMW Bank. "Wir wollen Menschen für unsere Marke begeistern - persönlich,
authentisch und nahbar. So entsteht eine Bindung, die weit über reine
Finanzdienstleistungen hinausgeht."
Neben exklusiven Events profitieren Mitglieder von attraktiven Vorteilen: Mit
der BMW Card von American Express genießen sie zwei Jahre Beitragsfreiheit und 1
% Gutschrift auf E-Ladestations- und Tankumsätze. Zusätzliche Mehrwerte bieten
das BMW Premium Investmentdepot bei Finanzpartner FNZ Bank, attraktive
Mietkonditionen bei BMW Rent | MINI Rent, Sonderkonditionen für das Automagazin
ramp sowie ein 15 % Rabatt auf Übernachtungen in Andaz Hotels weltweit.
Der Zugang zum BMW Drivers Club bleibt unverändert einfach: Kunden, die ein
Fahrzeug über die BMW Bank leasen, finanzieren oder ein Banking-Produkt nutzen,
erhalten eine Einladung. Nach zehn Jahren hat sich der Drivers Club als fester
Bestandteil der Kundenbindung und als Marke mit hohem Wiedererkennungswert
etabliert.
Informationen für die Redaktionen
Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit
Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter
betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für
Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie
die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und
Kreditkarten.
Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und
einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank
GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI
Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.
Pressekontakt:
BMW Bank GmbH
Christoph Güttner
E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
Telefon: +49-89-3184-1703
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6152542
OTS: BMW Bank GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
stockfreek schrieb 08.10.25, 20:53
mitdiskutieren »
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Oberbayer78 schrieb 08.10.25, 20:39
Meiner persönlichen Meinung nach ist BMW mit der neuen Klasse so gut aufgestellt wie kein anderer deutscher Hersteller, da ist Ihnen großes gelungen. Reichweite ist künftig kein Thema mehr und wer es auf Prestige anlegt, kauft weiter BMW.mitdiskutieren »
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Kampfkater1969 schrieb 08.10.25, 13:15
mitdiskutieren »
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....
Markt Deutschland = egal.....gibt immer weniger, die es sich leisten können oder auch wollen, fette BMW, auch E-BMW, zu fahren, zu zeigen.......
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte