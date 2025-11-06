    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    BMW Drivers Club feiert zehnjähriges Bestehen mit Jubiläumsaktionen (FOTO)

    München (ots) - Der BMW Drivers Club, 2015 ins Leben gerufen, feiert in diesem
    Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit damals hat sich der Club in eine
    vielseitige Erlebniswelt entwickelt, die den Kern der Marke BMW - die Freude am
    Fahren - immer wieder neu erlebbar macht.

    Erfolgreiches Jubiläum auf Social Media

    Wie gut das angenommen wird, zeigen die Aktivitäten des BMW Drivers Club auf
    Social Media anlässlich des Jubiläums: So wurde im Jubiläumsmonat Oktober die
    Reichweite des BMW Drivers Club um fast 70 Prozent erhöht, dem Instagram-Kanal
    traten mehr als doppelt so viele neue Follower als im Vormonat bei und schon
    bald hat der Kanal " @bmwdriversclub_official
    (https://www.instagram.com/bmwdriversclub_official/) " 14.000 Follower. Die
    höchste Performance unter den Jubiläumsbeiträgen erreichte mit einer
    Engagement-Rate von mehr als 32 Prozent das Gewinnspiel mit BMW Drivers Club
    Champ Magdalena Neuner. Verlost wurde exklusiv für Mitglieder des BMW Drivers
    Club ein VIP-Paket für zwei Personen für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding
    inklusive Meet & Greet mit der Olympiasiegerin.

    Im Jubiläumsjahr präsentierte der Kundenclub ein abwechslungsreiches Programm:
    Während der Summer Challenge erlebten die Gewinnerinnen und Gewinner bei einer
    Classic Rallye in ikonischen Fahrzeugen spektakuläre Strecken durch die
    atemberaubende Landschaft Süddeutschlands und Österreichs, während die Winter
    Challenge mit Abenteuern in Pontresina am Berninapass sorgte für Nervenkitzel
    auf Schnee, Eis und beim Eiscanyoning. Sportliche Höhepunkte waren für die
    Gewinnerinnen und Gewinner die BMW Open im Tennis, die
    Biathlon-Weltmeisterschaft sowie die exklusive "BMW Drivers Club Race
    Experience" auf dem Hockenheimring, die an das Event-Fahrerlebnis "Drive like
    Bruno" und die Ursprünge des Clubs erinnerte.

    Ein weiterer Fokus lag auf der Fortführung des Storytelling-Formats
    "road.stories". Bestsellerautor Wladimir Kaminer und Starkoch Andreas Schweiger
    nahmen die Community in acht Folgen mit auf eine Reise durch Kunst, Kultur,
    Kulinarik und Automobile. Die BMW Drivers Club Champs - Kaminer, Schweiger und
    Magdalena Neuner - repräsentieren die Vielfalt und den Premium-Charakter des
    Clubs.

    "Der BMW Drivers Club setzt bewusst auf Erlebnisse statt auf Werbung", sagt
    Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der
    BMW Bank. "Wir wollen Menschen für unsere Marke begeistern - persönlich,
    authentisch und nahbar. So entsteht eine Bindung, die weit über reine
    Finanzdienstleistungen hinausgeht."

    Neben exklusiven Events profitieren Mitglieder von attraktiven Vorteilen: Mit
    der BMW Card von American Express genießen sie zwei Jahre Beitragsfreiheit und 1
    % Gutschrift auf E-Ladestations- und Tankumsätze. Zusätzliche Mehrwerte bieten
    das BMW Premium Investmentdepot bei Finanzpartner FNZ Bank, attraktive
    Mietkonditionen bei BMW Rent | MINI Rent, Sonderkonditionen für das Automagazin
    ramp sowie ein 15 % Rabatt auf Übernachtungen in Andaz Hotels weltweit.

    Der Zugang zum BMW Drivers Club bleibt unverändert einfach: Kunden, die ein
    Fahrzeug über die BMW Bank leasen, finanzieren oder ein Banking-Produkt nutzen,
    erhalten eine Einladung. Nach zehn Jahren hat sich der Drivers Club als fester
    Bestandteil der Kundenbindung und als Marke mit hohem Wiedererkennungswert
    etabliert.

    Informationen für die Redaktionen

    Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit
    Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter
    betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für
    Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie
    die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und
    Kreditkarten.

    Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und
    einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank
    GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI
    Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

