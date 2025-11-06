JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, der Bericht sei allerdings geprägt von Sondereffekten, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Die Markterwartungen an das vierte Quartal dürften seiner Einschätzung nach weiter sinken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,82 % und einem Kurs von 17,30EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
