    JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina hätten die Erwartungen übertroffen, aber bei schwachen Preisen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagmorgen. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr liege nun am unteren Rand der Spanne./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
