JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina hätten die Erwartungen übertroffen, aber bei schwachen Preisen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagmorgen. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr liege nun am unteren Rand der Spanne./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 71,16EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



