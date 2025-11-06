JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina hätten die Erwartungen übertroffen, aber bei schwachen Preisen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagmorgen. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr liege nun am unteren Rand der Spanne./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 71,16EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.
