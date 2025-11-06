JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani wertet den Bericht am Donnerstag positiv für die Aktien. Das operative Ergebnis habe den Konsens getoppt. Ein starker Free Cashflow sei ein Beleg für entschlossene Maßnahmen des Managements zur Kostensenkung./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,94 % und einem Kurs von 41,82EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 47,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



