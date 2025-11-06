JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker lobte am Donnerstag merkliche operative Verbesserungen. Mit den Eckdaten hatte Conti bereits Mitte Oktober klar positiv überrascht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 66,62EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
