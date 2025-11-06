    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker lobte am Donnerstag merkliche operative Verbesserungen. Mit den Eckdaten hatte Conti bereits Mitte Oktober klar positiv überrascht./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:04 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 66,62EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akshat Kacker
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00, was eine Steigerung von +4,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker lobte am Donnerstag merkliche operative Verbesserungen. Mit den Eckdaten hatte Conti …