Trotz Trump
Flugverkehr von Deutschland in die USA in etwa stabil
- Trotz Einreisebestimmungen fliegen viele Deutsche in die USA.
- Passagierzahlen stabilisieren sich nach anfänglichem Rückgang.
- Vorausbuchungen für Dezember 5% unter Vorjahr.
KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz verschärfter Einreisebestimmungen und hoher Ticketpreise fliegen immer noch viele Menschen aus Deutschland in die USA. Nur unmittelbar nach dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump seien im Januar und Februar 2025 die Passagierzahlen aus Deutschland um zwei Prozent zurückgegangen, berichtet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in einer Flugdaten-Analyse. Damals hatten sich Berichte über verschärfte Befragungen und Zurückweisungen an den US-Einreisekontrollen gehäuft.
In den Monaten danach stabilisierten sich die Zahlen bis einschließlich Mai auf dem Niveau aus dem Vorjahr, berichtet das DLR auf der Grundlage von Daten der Plattform Sabre MI. Die Ticketpreise waren dabei 6 bis 7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Mai sind demnach erneut rund 500.000 Direktpassagiere von Deutschland zu einem Ziel in den USA geflogen. Der transatlantische Luftverkehr habe sich trotz der wirtschaftlich schwachen Lage insgesamt stabil gezeigt.
Weniger Buchungen für Dezember
Eine schwächere Entwicklung sehen die Experten zum Jahresende: Die Vorausbuchungen für Flüge aus Deutschland in die USA lagen demnach für den Monat Dezember bis zu 5 Prozent unter den Vergleichswerten aus dem Vorjahr. Die Vorausbuchungslage sollte laut DLR aber vorsichtig interpretiert werden, da sie kurzfristig durch Preisaktionen, saisonale Effekte und wirtschaftliche Unsicherheiten beeinflusst werden könne. Noch weniger Vorausbuchungen registrierte das DLR für Flüge zwischen Kanada und den USA, während sich der britische Markt stabil zeige./ceb/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 73,80 auf Tradegate (06. November 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,01 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -33,44 %/+19,81 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
erstmal ist Zeit gewonnen und ich würde fast wetten, es wird keinen Streik geben und falls doch - nicht mehr dieses Jahr.
Was die scheiss Altie innerhalb eine Woche an Kurs verloren hat ist doch inglaublich. Das kann doch nicht sein.
Primär geht es um Arabien.