Flugverkehr von Deutschland in die USA in etwa stabil

Weniger Buchungen für Dezember



Eine schwächere Entwicklung sehen die Experten zum Jahresende: Die Vorausbuchungen für Flüge aus Deutschland in die USA lagen demnach für den Monat Dezember bis zu 5 Prozent unter den Vergleichswerten aus dem Vorjahr. Die Vorausbuchungslage sollte laut DLR aber vorsichtig interpretiert werden, da sie kurzfristig durch Preisaktionen, saisonale Effekte und wirtschaftliche Unsicherheiten beeinflusst werden könne. Noch weniger Vorausbuchungen registrierte das DLR für Flüge zwischen Kanada und den USA, während sich der britische Markt stabil zeige./ceb/DP/mis

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 73,80 auf Tradegate (06. November 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,01 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -33,44 %/+19,81 % bedeutet.