Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 129,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

Enttäuschend ausgefallene deutsche Industriedaten stützten die Anleihen etwas. Die Gesamtproduktion ist im September zwar gestiegen. Der Anstieg blieb jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das deutliche Minus vom Vormonat konnte so bei weitem nicht ausgeglichen werden.