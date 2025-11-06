Dieses Unternehmen zündet den Turbo: 50-Millionen-Auftrag elektrisiert Anleger!

Wie Nel am Mittwochabend bekannt gab, stammt der Auftrag von Kaupanes Hydrogen AS und HyFuel AS, zwei Projekten im Heimatmarkt Norwegen. Beide Anlagen sollen eine Leistung von jeweils rund 20 Megawatt erreichen und basieren auf den containerisierten PEM-Systemen vom Typ MC 500. Die Technologie gilt als besonders effizient bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Nach Monaten der Stille meldet sich Nel ASA mit einem Paukenschlag zurück. Der norwegische Spezialist für Elektrolyse-Systeme hat einen festen Auftrag über mehr als 50 Millionen US-Dollar erhalten. Damit feiert das Unternehmen sein Comeback in einem Markt, der zuletzt unter Druck geraten war.

Anleger reagieren begeistert

An der Börse zeigte sich sofort Wirkung. Die Nel-Aktie stieg am Donnerstagmorgen in Oslo um fast 23 Prozent auf 2,668 Norwegische Kronen (0,23 Euro, Stand 11:22 MEZ) und erreichte damit den höchsten Stand seit Wochen. Trotz des Kursanstiegs bleibt der langfristige Trend jedoch seitwärts. Die Marktkapitalisierung liegt weiterhin bei 4,905 Milliarden Norwegischen Kronen (rund 419 Millionen Euro).

Zweitgrößter Auftrag der Unternehmensgeschichte

Nel selbst bezeichnet den Deal als den zweitgrößten in der Firmengeschichte und als größten für den Bereich der Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure, also Geräte, die Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Die Projekte werden staatlich durch Enova gefördert, eine norwegische Energieagentur, die nachhaltige Technologien unterstützt. Die Auslieferung der Systeme soll im zweiten Halbjahr 2026 beginnen und bis Anfang 2028 abgeschlossen sein. Das Unternehmen teilte mit:

"Die Projekte werden sich voraussichtlich positiv auf unsere Finanzergebnisse und Produktkosten auswirken."

Zudem werde man den Service- und Aftermarket-Bereich in Europa deutlich ausbauen.

Ein Auftrag, der Maßstäbe setzt

Zur Einordnung: Im dritten Quartal 2024 lag das gesamte Auftragsvolumen bei rund 67 Millionen Norwegischen Kronen (5,7 Millionen Euro). Der neue Großauftrag sprengt damit alle bisherigen Dimensionen. Für Nel bedeutet das nicht nur eine prall gefüllte Auftragsbilanz, sondern auch eine erhebliche Auslastung der Produktionskapazitäten für die kommenden Jahre.

Insiderkauf stärkt Vertrauen

Zusätzliches Vertrauen kommt von innen: Chief Project Officer Hans Hide hat 10.000 Nel-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 2,4379 Norwegischen Kronen (0,21 Euro) gekauft. Insgesamt hält er nun 40.000 Aktien sowie 600.000 Optionen. Insiderkäufe gelten unter Anlegern oft als positives Signal – insbesondere, wenn sie zeitlich mit großen Geschäftsabschlüssen zusammenfallen.

Analysten sehen in dem Auftrag dennoch einen möglichen Wendepunkt. Nach einer langen Phase der Unsicherheit könnte Nel ASA nun wieder Vertrauen bei Investoren gewinnen. Ob das norwegische Unternehmen den Rückenwind in nachhaltiges Wachstum umwandeln kann, dürfte sich in den kommenden Quartalen zeigen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die NEL ASA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,16 % und einem Kurs von 0,225EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!