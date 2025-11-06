    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Recruiting Days für Unternehmen

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Im Speeddating-Format internationale Fachkräfte kennenlernen

    Berlin (ots) - Die Recruiting Days des Projekts Hand in Hand for International
    Talents (https://hand-in-hand-for-international-talents.de/) von DIHK Service
    GmbH und Bundesagentur für Arbeit gehen in die nächste Runde: Vom 25.-27.
    November 2025 haben IHK-Unternehmen bundesweit wieder die Möglichkeit in einem
    virtuellen Speeddating-Format internationale Fachkräfte aus den Bereichen
    Elektronik und Industrieelektrik, Metall und Mechatronik, Fachinformatik sowie
    Hotellerie und Gastronomie kennenzulernen.

    Und so geht's: Die Unternehmen verschaffen sich vorab mithilfe von Kurzprofilen
    einen Überblick über die qualifizierten Fachkräfte aus Brasilien, Indien und
    Vietnam. Wenn Interesse an einem oder mehreren Bewerbenden besteht, werden diese
    zu einem virtuellen Besprechungsraum eingeladen, in dem sich beide Parteien in
    einem kurzen Gespräch austauschen. Die Veranstaltung ermöglicht es, gleich
    mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten in kurzer Zeit kennenzulernen.

    "Der Vorteil der Recruiting Days ist, dass jedes Gespräch nur 15 Minuten dauert.
    Das reicht, um sich einen ersten Eindruck von der oder dem Bewerbenden zu
    machen", erklärt David Müller, der Organisator der Veranstaltungsreihe. "Bei
    beidseitigem Interesse erfolgt später ein tiefergehendes längeres Gespräch."

    Neben der Organisation des Vorstellungsgesprächs unterstützt das Projekt "Hand
    in Hand for International Talents" beim gesamten Prozess der Einwanderung der
    Fachkraft nach Deutschland: von Sprachkursen im Ausland bis hin zur Organisation
    der bürokratischen Prozesse für die Einreise.

    In den IHK-Regionen Berlin, Chemnitz, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Erfurt,
    Essen, Karlsruhe, Koblenz, Lahn-Dill, Leipzig, Lübeck, Lüneburg-Wolfsburg,
    Magdeburg, München, Offenbach, Oldenburg, Ostbrandenburg, Potsdam, Reutlingen,
    Rostock und Südthüringen hilft das Projekt zudem bei der gesellschaftlichen und
    betrieblichen Integration.

    Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 18.
    November 2025.

    Anmelden zu den Recruiting Days können sich interessierte Unternehmen über den
    folgenden Link: Recruiting Days - Internationale Fachkräfte kennenlernen | 25. -
    27. November 2025 (https://event.dihk.de/b?p=recruiting-days)

    Pressekontakt:

    Jeannette Herrmann, herrmann.jeannette@dihk.de, Projekt "Hand in Hand for
    International Talents"

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177041/6152557
    OTS: DIHK Service GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Recruiting Days für Unternehmen Im Speeddating-Format internationale Fachkräfte kennenlernen Die Recruiting Days des Projekts Hand in Hand for International Talents (https://hand-in-hand-for-international-talents.de/) von DIHK Service GmbH und Bundesagentur für Arbeit gehen in die nächste Runde: Vom 25.-27. November 2025 haben …