Recruiting Days für Unternehmen
Im Speeddating-Format internationale Fachkräfte kennenlernen
Berlin (ots) - Die Recruiting Days des Projekts Hand in Hand for International
Talents (https://hand-in-hand-for-international-talents.de/) von DIHK Service
GmbH und Bundesagentur für Arbeit gehen in die nächste Runde: Vom 25.-27.
November 2025 haben IHK-Unternehmen bundesweit wieder die Möglichkeit in einem
virtuellen Speeddating-Format internationale Fachkräfte aus den Bereichen
Elektronik und Industrieelektrik, Metall und Mechatronik, Fachinformatik sowie
Hotellerie und Gastronomie kennenzulernen.
Und so geht's: Die Unternehmen verschaffen sich vorab mithilfe von Kurzprofilen
einen Überblick über die qualifizierten Fachkräfte aus Brasilien, Indien und
Vietnam. Wenn Interesse an einem oder mehreren Bewerbenden besteht, werden diese
zu einem virtuellen Besprechungsraum eingeladen, in dem sich beide Parteien in
einem kurzen Gespräch austauschen. Die Veranstaltung ermöglicht es, gleich
mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten in kurzer Zeit kennenzulernen.
"Der Vorteil der Recruiting Days ist, dass jedes Gespräch nur 15 Minuten dauert.
Das reicht, um sich einen ersten Eindruck von der oder dem Bewerbenden zu
machen", erklärt David Müller, der Organisator der Veranstaltungsreihe. "Bei
beidseitigem Interesse erfolgt später ein tiefergehendes längeres Gespräch."
Neben der Organisation des Vorstellungsgesprächs unterstützt das Projekt "Hand
in Hand for International Talents" beim gesamten Prozess der Einwanderung der
Fachkraft nach Deutschland: von Sprachkursen im Ausland bis hin zur Organisation
der bürokratischen Prozesse für die Einreise.
In den IHK-Regionen Berlin, Chemnitz, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Erfurt,
Essen, Karlsruhe, Koblenz, Lahn-Dill, Leipzig, Lübeck, Lüneburg-Wolfsburg,
Magdeburg, München, Offenbach, Oldenburg, Ostbrandenburg, Potsdam, Reutlingen,
Rostock und Südthüringen hilft das Projekt zudem bei der gesellschaftlichen und
betrieblichen Integration.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 18.
November 2025.
Anmelden zu den Recruiting Days können sich interessierte Unternehmen über den
folgenden Link: Recruiting Days - Internationale Fachkräfte kennenlernen | 25. -
27. November 2025 (https://event.dihk.de/b?p=recruiting-days)
Pressekontakt:
Jeannette Herrmann, herrmann.jeannette@dihk.de, Projekt "Hand in Hand for
International Talents"
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177041/6152557
OTS: DIHK Service GmbH
