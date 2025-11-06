Im Speeddating-Format internationale Fachkräfte kennenlernen

Berlin (ots) - Die Recruiting Days des Projekts Hand in Hand for International

Talents (https://hand-in-hand-for-international-talents.de/) von DIHK Service

GmbH und Bundesagentur für Arbeit gehen in die nächste Runde: Vom 25.-27.

November 2025 haben IHK-Unternehmen bundesweit wieder die Möglichkeit in einem

virtuellen Speeddating-Format internationale Fachkräfte aus den Bereichen

Elektronik und Industrieelektrik, Metall und Mechatronik, Fachinformatik sowie

Hotellerie und Gastronomie kennenzulernen.



Und so geht's: Die Unternehmen verschaffen sich vorab mithilfe von Kurzprofilen

einen Überblick über die qualifizierten Fachkräfte aus Brasilien, Indien und

Vietnam. Wenn Interesse an einem oder mehreren Bewerbenden besteht, werden diese

zu einem virtuellen Besprechungsraum eingeladen, in dem sich beide Parteien in

einem kurzen Gespräch austauschen. Die Veranstaltung ermöglicht es, gleich

mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten in kurzer Zeit kennenzulernen.





"Der Vorteil der Recruiting Days ist, dass jedes Gespräch nur 15 Minuten dauert.

Das reicht, um sich einen ersten Eindruck von der oder dem Bewerbenden zu

machen", erklärt David Müller, der Organisator der Veranstaltungsreihe. "Bei

beidseitigem Interesse erfolgt später ein tiefergehendes längeres Gespräch."



Neben der Organisation des Vorstellungsgesprächs unterstützt das Projekt "Hand

in Hand for International Talents" beim gesamten Prozess der Einwanderung der

Fachkraft nach Deutschland: von Sprachkursen im Ausland bis hin zur Organisation

der bürokratischen Prozesse für die Einreise.



In den IHK-Regionen Berlin, Chemnitz, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Erfurt,

Essen, Karlsruhe, Koblenz, Lahn-Dill, Leipzig, Lübeck, Lüneburg-Wolfsburg,

Magdeburg, München, Offenbach, Oldenburg, Ostbrandenburg, Potsdam, Reutlingen,

Rostock und Südthüringen hilft das Projekt zudem bei der gesellschaftlichen und

betrieblichen Integration.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 18.

November 2025.



Anmelden zu den Recruiting Days können sich interessierte Unternehmen über den

folgenden Link: Recruiting Days - Internationale Fachkräfte kennenlernen | 25. -

27. November 2025 (https://event.dihk.de/b?p=recruiting-days)



