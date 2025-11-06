    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsaction press AktievorwärtsNachrichten zu action press
    action press intensiviert die Zusammenarbeit mit Reuters

    Frankfurt am Main (IRW-Press/06.11.2025) - Hamburg, 6. November 2025 – Nachdem die Bildagenturengruppe action press (Hamburg) die weltweite fotografische Berichterstattung sämtlicher Weltcuprennen sowie der Olympischen Winterspiele der Saison 2025/2026 für die Fédération Internationale de Ski (FIS, Oberhofen am Thunersee, Schweiz) übernommen hat, intensiviert sie ihre Zusammenarbeit mit der internationalen Nachrichtenagentur Reuters. Allein in dieser Saison sind es 345 Veranstaltungen an 105 Austragungsorten in 23 Ländern, für die action press die Fotoproduktionen erstellt.

    Um die größtmögliche, weltweite mediale Verbreitung zu erhalten, werden alle Fotos von action press ab sofort über die Vertriebsplattform der internationalen Nachrichtenagentur Thomson Reuters, Reuters Connect, vertrieben. Reuters News und die Reuters Connect Plattform streuen die verlässlichen, hochwertigen visuellen und redaktionellen Inhalte von action press an Tausende Medienunternehmen und Marken weltweit. Mit ihrem globalen Netzwerk bietet Reuters einzigartige internationale Reichweite und redaktionelle Exzellenz. Reuters ist Teil der Thomson Reuters Gruppe.

    (Ende)

    Aussender: action press AG
    Adresse: Wielandstraße 3, 60318 Frankfurt am Main
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Prof. Moritz Hunzinger
    Tel.: +49 69 15200320
    E-Mail: moritz.hunzinger@actionpress.de
    Website: www.actionpress-ir.de

    ISIN(s): DE000A3ESE35 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die action press Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,400EUR auf Düsseldorf (06. November 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.




