DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge habe das operative Ergebnis gestützt, denn die Umsätze seien schwach, schrieb Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung zu den Quartalszahlen der Metzinger. Im Fokus stehe allerdings das Strategieupdate./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 37,33EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



