    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagmorgen. Der Zinsüberschuss sei stark gewesen, das Fair-Value-Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sei allerdings geringer gewesen. Hier werde man in der Telefonkonferenz erklären müssen, wie man im vierten Quartal zum Jahresziel kommen wolle./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:01 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:03 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 31,77EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 33
    Kursziel alt: 33
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00, was eine Steigerung von +4,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagmorgen. Der Zinsüberschuss sei stark gewesen, …