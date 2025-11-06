JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagmorgen. Der Zinsüberschuss sei stark gewesen, das Fair-Value-Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sei allerdings geringer gewesen. Hier werde man in der Telefonkonferenz erklären müssen, wie man im vierten Quartal zum Jahresziel kommen wolle./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 31,77EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.
