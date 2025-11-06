    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Alibaba Group Aktie gewinnt an Wert - 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Alibaba Group Aktie bisher um +2,51 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alibaba Group Aktie.

    Foto: Christian Charisius - dpa

    Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Alibaba Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Alibaba Group Aktie. Mit einer Performance von +2,51 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Alibaba Group Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um -3,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alibaba Group um +79,04 % gewonnen.

    Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,84 %
    1 Monat -8,22 %
    3 Monate +40,70 %
    1 Jahr +61,69 %

    Informationen zur Alibaba Group Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 340,89 Mrd. wert.

    Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alibaba Group

    +2,65 %
    -3,84 %
    -8,22 %
    +40,70 %
    +61,69 %
    +102,51 %
    -41,57 %
    +85,32 %
    +102,20 %
    ISIN:US01609W1027WKN:A117ME



    RSS-Feed abonnieren

