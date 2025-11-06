BYD Aktie steigt auf 10,945€ - 06.11.2025

Die BYD Aktie konnte bisher um +2,58 % auf 10,945€ zulegen. Das sind +0,275 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Der heutige Anstieg bei BYD konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,38 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -5,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,42 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um +2,00 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,92 % 1 Monat -8,42 % 3 Monate -10,38 % 1 Jahr -3,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die BYD Aktie, die trotz eines starken Umsatzwachstums von 866 Prozent im Oktober unter Druck steht. Anleger äußern Bedenken über den negativen Cashflow und die Auswirkungen des Preiskampfes in China auf die Kursentwicklung. Während einige die langfristigen Perspektiven und die internationale Expansion positiv bewerten, gibt es auch Sorgen über die Wettbewerbsfähigkeit und die Notwendigkeit neuer Modelle. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet war.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,30 Mrd. wert.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.