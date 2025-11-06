GOLDMAN SACHS stuft Zalando auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) habe die Erwartungen übertroffen und der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern diese erreicht, schrieb Richard Edwards am Donnerstagmorgen. Beim Konsens für das Gesamtjahr erwartet er kaum Bewegung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 24,88EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte