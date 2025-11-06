GOLDMAN SACHS stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) habe die Erwartungen übertroffen und der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern diese erreicht, schrieb Richard Edwards am Donnerstagmorgen. Beim Konsens für das Gesamtjahr erwartet er kaum Bewegung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 24,88EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



