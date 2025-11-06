    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    GOLDMAN SACHS stuft DHL Group auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset attestierte den Bonnern am Donnerstag ein starkes Quartal. Vor allem das operative Ergebnis und der Barmittelzufluss hätten enorm überrascht./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:08 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,22 % und einem Kurs von 41,93EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Patrick Creuset
    Analysiertes Unternehmen: DHL Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 48
    Kursziel alt: 48
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


