Starke Performance Zalando Aktie legt zu - 06.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +6,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der heutige Anstieg bei Zalando konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,45 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -4,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Zalando um -26,72 % verloren.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,47 % 1 Monat -12,22 % 3 Monate -12,45 % 1 Jahr -14,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Zalando Aktie, insbesondere nach den Quartalszahlen, die ein Umsatzwachstum von 26,5 % und ein GMV-Wachstum von 21,6 % zeigen. Analysten bewerten die Aktie unterschiedlich, mit Kurszielen von 31 bis 40 Euro. Kritische Stimmen heben steigende Vorräte und Liquiditätsrisiken hervor, während technische Analysen auf mögliche Kursgewinne hinweisen, wenn bestimmte Widerstände überwunden werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,57 Mrd. wert.

Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag moderat unter Druck geraten. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,29 Prozent auf 23.981 Punkte. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen …

Der Online-Händler Zalando hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ mehr verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem vom Zukauf About You . Zudem wurde eine Partnerschaft über fünf Jahre mit dem Deutschen …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) habe die Erwartungen übertroffen und der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern diese …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.